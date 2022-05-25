Задержанный экс-президент Молдовы обратился к соратникам

24 мая антикоррупционная прокуратура задержала Игоря Додона на 72 часа. В прокуратуре сообщили, что подозрения в госизмене и коррупции подтвердились после обыска в доме политика, сообщает Zakon.kz.

Бывший президент Молдавии Игорь Додон, задержанный по подозрению в государственной измене и коррупции, заявил в Telegram, что располагает доказательствами своей невиновности.

По каждому элементу, представляющему интерес для прокуроров, у меня есть необходимые объяснения, которые снимают любые подозрения в коррупции и нарушении закона. Игорь Додон

Бывший президент также отметил, что возбужденное против него дело – политическое.

24 мая антикоррупционная прокуратура задержала Додона на 72 часа. В прокуратуре сообщили, что подозрения подтвердились после обыска в доме политика.

Додон не признает обвинений и связывает уголовные дела с попыткой давления на оппозицию.