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Умер голливудский актер из «Ганнибала»

актер Фото: кадр из фильма
В возрасте 67 лет не стало Рэя Лиотта. Актер умер во сне. О причинах смерти пока ничего не известно, передает Zakon.kz.

Как пишет mk.ru, артист находился в Доминиканской Республике, где проходили съемки фильма «Опасные воды» с его участием.

Отметим, что известность актеру принесли фильмы «Дикая штучка» и «Поле его мечты». Также Лиотта широко известен по ролям в фильмах «Славные парни», «Кокаин», «Ганнибал», «Идентификация», «Револьвер», «Козырные тузы» и других.

Елена Беляева
США
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