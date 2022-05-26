Умер голливудский актер из «Ганнибала»
Фото: кадр из фильма
В возрасте 67 лет не стало Рэя Лиотта. Актер умер во сне. О причинах смерти пока ничего не известно, передает Zakon.kz.
Как пишет mk.ru, артист находился в Доминиканской Республике, где проходили съемки фильма «Опасные воды» с его участием.
Отметим, что известность актеру принесли фильмы «Дикая штучка» и «Поле его мечты». Также Лиотта широко известен по ролям в фильмах «Славные парни», «Кокаин», «Ганнибал», «Идентификация», «Револьвер», «Козырные тузы» и других.
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