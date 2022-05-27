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Сколько россиян и украинцев получили ИИН в Казахстане с марта 2022 года

РК, россияне, украинцы, ИИН, МВД Фото: Zakon.kz
В Министерстве иностранных дел РК предоставили данные о количестве россиян и украинцев, получивших казахстанский Индивидуальный идентификационный номер (ИИН), передает Zakon.kz.

Как уточнили в пресс-службе МВД РК:

  • количество граждан России, получивших казахстанский ИИН с марта 2022 года и по настоящее время, – 35 782 (за аналогичный период 2021 года – 2230);

  • количество граждан Украины, получивших казахстанский ИИН с марта 2022 года и по настоящее время, – 637 (за аналогичный период 2021 года – 213).

Ранее стало известно, что с утра 27 мая на портале «электронного правительства» (eGov.kz) недоступна в режиме онлайн услуга «Формирование ИИН иностранцам и лицам без гражданства, временно пребывающим в РК». В НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» сообщили, что пока услуга доступна только в офлайн-режиме, то есть ее можно получить в ЦОНах страны.

В настоящее время ведутся технические работы Министерством внутренних дел РК совместно с Комитетом государственных услуг МЦРИАП РК и АО «Национальные информационные технологии».Совместное заявление МЦРИАП и МВД

Напомним, 16 мая Лев Лещенко получил ИИН в алматинском ЦОНе. Позднее он сам рассказал журналистам, для чего прилетал в Казахстан.

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Динара Халдарова
Россия Интересное МЦРИАП МВД РК ЦОН Казахстан Украина
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