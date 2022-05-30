Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Льготное автокредитование: куда обращаться покупателям при навязывании допоборудования

РК, льготное автокредитование, допоборудование, навязывание Фото: pexels
В Министерстве торговли и интеграции РК рассказали, куда обращаться казахстанцам при навязывании автосалоном приобретения дополнительного оборудования при покупке автомобиля по программе льготного автокредитования, передает Zakon.kz.
На сегодняшний день в средствах массовой информации и на площадках интернет-ресурсов много высказываются о навязывании продавцами (автоцентрами) приобретения дополнительного оборудования при покупке автомобиля.Пресс-служба МТИ РК

В ведомстве отметили, что «данные действия продавцов являются незаконными и противоречат требованиям Закона РК «О защите прав потребителей», согласно которому запрещено навязывание приобретения дополнительных товаров или услуг».

Если потребитель столкнется с такой ситуацией, для восстановления прав потребителей просим обращаться в Департамент по защите прав потребителей Нур-Султана Комитета по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан с указанием названия и адреса автоцентра.Пресс-служба МТИ РК

  • Запросы можно отправить, прикрепив все необходимые подтверждения (фото, видео, чек), по eotinish.kz, e-tutynushy.kz, в telegram-бот @kzpp_bot, а также по адресам: пр. Мәңгілік ел, д. 8, второй подъезд и ул. Петрова, д. 5, н.п. 3. Телефоны: +7 (7172) 64-27-52, +7 700 123-50-57.

  • По остальным вопросам можно обратиться и проконсультироваться по телефонам: +7 (7172) 74-98-32, 74-98-36, 75-06-49 или в региональные департаменты по защите прав потребителей, контакты по ссылке.

Новость по теме

Автодилер не должен навязывать дополнительные услуги и аксессуары – прокуратура

Напомним, в Казахстане перезапустили программу льготного автокредитования. С 16 мая казахстанские банки начали выдавать льготные автокредиты.

Новость по теме

Льготное автокредитование: на каких условиях можно купить авто

В программе участвуют все автосалоны, реализующие автомобили отечественного производства.

Новость по теме

Льготное автокредитование: одобрено более пяти тысяч заявок казахстанцев

После многочисленных обращений казахстанцев в программу внесли изменения. Так, было отменено требование о наличии VIN-кода для подачи заявки на льготный автокредит.

Новость по теме

Почему требование о наличии VIN-кода отменили при заявке на льготный автокредит

Динара Халдарова
МТИ РК Льготное автокредитование Казахстан
0
Показать комментарии
Все
Казахстанскую федерацию футбола оштрафовали почти на 9 млн тенге из-за фанатов
Пассажиры возмутились задержкой рейса Алматы – Хургада
Чрезвычайная пожарная опасность, град, гроза и шквал ожидаются в Казахстане
Казахстан попал в группу с Канадой на ЧМ-2023 по хоккею
Павлодарка съездила к родственникам и вернулась с чужим кредитом в миллион тенге
Власти Норвегии решили переименовать Беларусь в официальных документах
Переодетый в бабушку мужчина бросил торт в «Мону Лизу»
Как хранить клубнику, чтобы она дольше была свежей
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления