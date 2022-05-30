Льготное автокредитование: куда обращаться покупателям при навязывании допоборудования

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В Министерстве торговли и интеграции РК рассказали, куда обращаться казахстанцам при навязывании автосалоном приобретения дополнительного оборудования при покупке автомобиля по программе льготного автокредитования, передает Zakon.kz.