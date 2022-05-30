Льготное автокредитование: куда обращаться покупателям при навязывании допоборудования
На сегодняшний день в средствах массовой информации и на площадках интернет-ресурсов много высказываются о навязывании продавцами (автоцентрами) приобретения дополнительного оборудования при покупке автомобиля.Пресс-служба МТИ РК
В ведомстве отметили, что «данные действия продавцов являются незаконными и противоречат требованиям Закона РК «О защите прав потребителей», согласно которому запрещено навязывание приобретения дополнительных товаров или услуг».
Если потребитель столкнется с такой ситуацией, для восстановления прав потребителей просим обращаться в Департамент по защите прав потребителей Нур-Султана Комитета по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан с указанием названия и адреса автоцентра.Пресс-служба МТИ РК
Запросы можно отправить, прикрепив все необходимые подтверждения (фото, видео, чек), по eotinish.kz, e-tutynushy.kz, в telegram-бот @kzpp_bot, а также по адресам: пр. Мәңгілік ел, д. 8, второй подъезд и ул. Петрова, д. 5, н.п. 3. Телефоны: +7 (7172) 64-27-52, +7 700 123-50-57.
По остальным вопросам можно обратиться и проконсультироваться по телефонам: +7 (7172) 74-98-32, 74-98-36, 75-06-49 или в региональные департаменты по защите прав потребителей, контакты по ссылке.
Напомним, в Казахстане перезапустили программу льготного автокредитования. С 16 мая казахстанские банки начали выдавать льготные автокредиты.
В программе участвуют все автосалоны, реализующие автомобили отечественного производства.
После многочисленных обращений казахстанцев в программу внесли изменения. Так, было отменено требование о наличии VIN-кода для подачи заявки на льготный автокредит.