Токаев принял экс-акима Жамбылской области

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял бывшего акима Жамбылской области, государственного и общественного деятеля Бердибека Сапарбаева, передает Zakon.kz.

Как сообщается на сайте Акорды, глава государства был проинформирован о проводимой в регионах работе и широком обсуждении населением политических преобразований.

Бердибек Сапарбаев сообщил об исполнении поручений главы государства в Жамбылской области, которую он ранее возглавлял. В частности, речь шла о реализации проектов «Асар», «Туған жерге тағзым», «Жомарт түлек», «Бейбітшілік пен келісім», направленных на повышение качества жизни населения и укрепление единства народа.

Кроме того, была предоставлена информация о реализованном в Жамбылской области пилотном проекте, нацеленном на создание условий для самообеспечения каждой семьи.

Бердибек Сапарбаев поделился с президентом своим видением дальнейших перспектив развития сельскохозяйственной отрасли, в том повышения готовности аграриев к возможной засухе. Также было высказано предложение укрепить взаимодействие местных органов власти и родителей по привитию детям трудовых навыков.

Как отмечается, особое внимание в ходе встречи было уделено снижению уровня безработицы среди молодежи.