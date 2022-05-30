Ситуация в Украине: Порошенко покинул родину, Польша прекратила бесплатные поставки топлива

Советник главы МВД Украины Андрусив предложил выпускать мужчин призывного возраста из страны за 3-5 тыс. долларов.

Взрыв автомобиля в центре Мелитополя произошел во время раздачи гуманитарной помощи, пострадали волонтеры.

Президент США Байден заявил, что его страна не будет отправлять Украине ракетные системы, которые могут достичь территории России.

Украина рассматривает военные способы деблокады портов и возобновления зернового экспорта. Как заявил первый замглавы Минагрополитики Высоцкий, переговоры о деблокаде портов ведутся с ООН, ЕС, Великобританией, США, странами-импортерами украинского зерна.

Польша прекратила бесплатные поставки топлива в Украину.

Центр Донецка попал под обстрел. Повреждены три учебных заведения, есть погибшие и раненые.

Украина попросит правительства других стран разорвать соглашения о сотрудничестве в сфере образования с Россией.

Глава Турции Реджеп Эрдоган предложил Путину провести в Стамбуле встречу между делегациями России, Украины и ООН. Он заявил, что готов принять участие в возможном наблюдательном механизме в Украине, если Москва и Киев достигнут соглашения об этом.

Президент Франции Макрон подтвердил гибель французского журналиста на территории Донбасса.