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Ситуация в Украине: Порошенко покинул родину, Польша прекратила бесплатные поставки топлива

Украина Фото: unsplash
Депутат партии «Европейская солидарность» Виктория Слюмар рассказала о том, что с третьего раза экс-президент Украины Петр Порошенко сумел покинуть страну, передает Zakon.kz.

  • Советник главы МВД Украины Андрусив предложил выпускать мужчин призывного возраста из страны за 3-5 тыс. долларов.

  • Взрыв автомобиля в центре Мелитополя произошел во время раздачи гуманитарной помощи, пострадали волонтеры.

  • Президент США Байден заявил, что его страна не будет отправлять Украине ракетные системы, которые могут достичь территории России.

  • Украина рассматривает военные способы деблокады портов и возобновления зернового экспорта. Как заявил первый замглавы Минагрополитики Высоцкий, переговоры о деблокаде портов ведутся с ООН, ЕС, Великобританией, США, странами-импортерами украинского зерна.

  • Польша прекратила бесплатные поставки топлива в Украину.

  • Центр Донецка попал под обстрел. Повреждены три учебных заведения, есть погибшие и раненые.

  • Украина попросит правительства других стран разорвать соглашения о сотрудничестве в сфере образования с Россией.

  • Глава Турции Реджеп Эрдоган предложил Путину провести в Стамбуле встречу между делегациями России, Украины и ООН. Он заявил, что готов принять участие в возможном наблюдательном механизме в Украине, если Москва и Киев достигнут соглашения об этом.

  • Президент Франции Макрон подтвердил гибель французского журналиста на территории Донбасса.

  • В Херсонской области к 1 сентября планируют открыть все школы, заявил замглавы администрации региона.

Елена Беляева
Россия Ситуация в Украине
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