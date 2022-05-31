«Летающее» водное такси появится в Венеции

Экологичная технология может значительно снизить ущерб от загрязнения каналов самого известного города на воде, сообщает Zakon.kz.

Шведская компания Candela Speed Boat AB представила новое «зеленое» судно, которое «летает» над водой. Катер будет использоваться в качестве городского водного такси в Венеции, сообщает Bloomberg.

Катер Р-8 Voyager длиной 8,5 метра рассчитан на шесть пассажиров и также может предназначаться для доставки.

Электрическое судно имеет подводные крылья с компьютерным управлением, чтобы корпус поднимался над водой, позволяя катеру буквально «летать».

Отмечается, что использование такого рода транспорта исключает возможность появления волн, которые могут усиливать разрушения фундамента.

Кроме того, экологичная технология может значительно снизить ущерб от загрязнения каналов самого известного города на воде. Благодаря подводным крыльям трение катера о воду уменьшается, что также оптимизирует потребление энергии и делает поездку бесшумной.