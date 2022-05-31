Третий бой Головкина с Канело: промоутер сделал заявление о месте проведения

Эдди Хирн заявил, что в скором времени будет анонсирован пресс-тур третьего поединка. Основным претендентом на третью часть противостояния является Лас-Вегас, сообщает Zakon.kz.

Промоутер Эдди Хирн, отвечающий за организацию третьего боя между Геннадием Головкиным и Саулем Канело Альваресом, поделился некоторыми деталями относительно места его проведения, сообщает sports.kz.

Предыдущие два боя Головкина и Альвареса прошли на арене T-Mobile в Лас-Вегасе.

По словам Хирна, этот город по-прежнему является главным претендентом на третью часть противостояния 17 сентября.

Также промоутер заявил, что соперники проведут пресс-тур по разным городам.

Пресс-тур третьего боя в скором времени будет анонсирован. Думаю, что Лас-Вегас является основным кандидатом, но к этому поединку есть огромный интерес. Мы получали предложения в том числе из-за пределов Америки. Мы примем решение в течение следующей пары недель. Эдди Хирн

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