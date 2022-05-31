Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Третий бой Головкина с Канело: промоутер сделал заявление о месте проведения

GGG Канело Фото: Instagram/gggboxing
Эдди Хирн заявил, что в скором времени будет анонсирован пресс-тур третьего поединка. Основным претендентом на третью часть противостояния является Лас-Вегас, сообщает Zakon.kz.

Промоутер Эдди Хирн, отвечающий за организацию третьего боя между Геннадием Головкиным и Саулем Канело Альваресом, поделился некоторыми деталями относительно места его проведения, сообщает sports.kz.

Предыдущие два боя Головкина и Альвареса прошли на арене T-Mobile в Лас-Вегасе.

По словам Хирна, этот город по-прежнему является главным претендентом на третью часть противостояния 17 сентября.

Также промоутер заявил, что соперники проведут пресс-тур по разным городам.

Пресс-тур третьего боя в скором времени будет анонсирован. Думаю, что Лас-Вегас является основным кандидатом, но к этому поединку есть огромный интерес. Мы получали предложения в том числе из-за пределов Америки. Мы примем решение в течение следующей пары недель.Эдди Хирн

Врывайтесь в майский квест Parimatch с призовым фондом в 50 млн тенге. Делайте любимые виды спорта еще интереснее!

Новость по теме

Головкин — «Канело»: названа дата третьего поединка

Данияр Кунафин
Головкин Геннадий США
0
Показать комментарии
Все
Казахстанскую федерацию футбола оштрафовали почти на 9 млн тенге из-за фанатов
Пассажиры возмутились задержкой рейса Алматы – Хургада
Чрезвычайная пожарная опасность, град, гроза и шквал ожидаются в Казахстане
Казахстан попал в группу с Канадой на ЧМ-2023 по хоккею
Международные резервы Казахстана составили 85,9 млрд долларов
В Казахстане изменится система оплаты труда бюджетников
Стрелок Ислам Усейнов завоевал «бронзу» на Кубке мира
Шквал, гроза и град ожидаются в Казахстане
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления