Третий бой Головкина с Канело: промоутер сделал заявление о месте проведения
Фото: Instagram/gggboxing
Эдди Хирн заявил, что в скором времени будет анонсирован пресс-тур третьего поединка. Основным претендентом на третью часть противостояния является Лас-Вегас, сообщает Zakon.kz.
Промоутер Эдди Хирн, отвечающий за организацию третьего боя между Геннадием Головкиным и Саулем Канело Альваресом, поделился некоторыми деталями относительно места его проведения, сообщает sports.kz.
Предыдущие два боя Головкина и Альвареса прошли на арене T-Mobile в Лас-Вегасе.
По словам Хирна, этот город по-прежнему является главным претендентом на третью часть противостояния 17 сентября.
Также промоутер заявил, что соперники проведут пресс-тур по разным городам.
Пресс-тур третьего боя в скором времени будет анонсирован. Думаю, что Лас-Вегас является основным кандидатом, но к этому поединку есть огромный интерес. Мы получали предложения в том числе из-за пределов Америки. Мы примем решение в течение следующей пары недель.Эдди Хирн
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Головкин — «Канело»: названа дата третьего поединка
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