Функционал школьной медсестры пересмотрят в Казахстане
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Стандарт организации оказания медицинской помощи школьникам разработают в Казахстане. Об этом на заседании правительства сообщила министр здравоохранения Ажар Гиният, передает корреспондент Zakon.kz.
Большое влияние на формирование потенциала здоровья детей в возрасте от 6 до 17 лет оказывает школьная среда. В этой связи нами начата работа по разработке «Стандарта организации оказания медицинской помощи школьникам». Документом будет регламентирован функционал школьной медицинской сестры, норматив количества учащихся на одну ставку школьной медсестры, норматив материально-технического оснащения медицинских пунктов школ и порядок профилактической работы. Министр здравоохранения Ажар Гиният
Также, по ее словам, возобновлен проект «Школы, способствующие укреплению здоровья».
В течение двух лет из-за пандемии этот проект работал неполноценно, сегодня проектом охвачено 1181, или 17% школ. В результате работы ожидается создание условий школьной среды, способствующей поддержке здорового образа жизни. Ожидается снижение количества учеников с избыточным весом до 90% на 100 тыс. детского населения к 2025 году. Ажар Гиният
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