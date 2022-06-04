Эрдогана выдвинули кандидатом на президентских выборах в 2023 году

Правящая Партия справедливости и развития (ПСР) выдвинула действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана кандидатом от Народного альянса на президентских выборах, которые запланированы на лето 2023 года, передает Zakon.kz.

Кандидатом от Народного альянса будет наш президент Тайип Эрдоган. По этой теме мы окончательно определились, – цитирует ТАСС пресс-секретаря ПСР Омера Челика.

Отмечается, что президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на июнь 2023 года. В правящий блок Народный альянс входят ПСР и ультраправая Партия националистического движения. Между тем оппозиционные партии пока не назвали своих кандидатов. Кроме того, блок шести оппозиционных партий настаивает на проведении досрочных выборов.