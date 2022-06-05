Референдум-2022: казахстанцы активно голосуют за рубежом
Фото: МИД РК
Граждане Казахстана, проживающие за рубежом, активно голосуют на общенациональном референдуме по внесению изменений и дополнений в Конституцию страны, сообщает Zakon.kz
Первым казахстанцем, проголосовавшим в Токио на референдуме, стал самый молодой избиратель Алижан Салиев.
Мне недавно исполнилось 18 лет, и для меня это очень волнительно впервые участвовать в таком историческом событии. Это еще и большая ответственность, так как мой голос также будет учтен в обновлении Конституции. Мне бы хотелось, чтобы Казахстан стал такой же развитой страной, как Япония. Алижан Салиев
В столице Южной Кореи на участок № 258 первыми прибыла семейная пара Каким Данабаев и Аруна Жанибек, которые проживают в Сеуле более 10 лет.
Как найти свой участок для голосования на референдуме
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Начали свою работу участки для голосования в городах Пекин, Шанхай, Гонконг, Сингапур, Куала-Лумпур, Джакарта, Улан-Батор.
Фото: МИД РК
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Фото: МИД РК
Также казахстанцы голосуют на избирательных участках в Бишкеке, Ташкенте, Ашхабаде и Душанбе.
Фото: МИД РК
Начали работу участки для голосования в Ереване и Тбилиси.
Фото: МИД РК
А так казахстанцы голосуют в Нью-Дели и Исламабаде.
Фото: Zakon.kz
На Ближнем Востоке уже начали работу избирательные участки в Абу-Даби, Дубае, Эр-Рияде, Джидде, Маскате, Дохе.
Фото: МИД РК
Избирательные участки в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Астрахани и Омске открыли свои двери для голосующих.
Фото: МИД РК
Фото: МИД РК
На основании обращений от наших соотечественников в Иране участковая комиссия реализовала процесс голосования на золоторудном месторождении, принадлежащем казахстанской компании «Заркух» и расположенном в западной части страны.
Фото: МИД РК
Для граждан Казахстана начали работу избирательные участки в Анкаре, Стамбуле и Анталии.
Фото: МИД РК
На Ближнем Востоке также начали работу избирательные участки в Аммане, Каире и Тель-Авиве.
Фото: МИД РК
Фото: МИД РК
Референдум в Казахстане: онлайн-марафон
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