Референдум-2022: казахстанцы активно голосуют за рубежом

Граждане Казахстана, проживающие за рубежом, активно голосуют на общенациональном референдуме по внесению изменений и дополнений в Конституцию страны, сообщает Zakon.kz

Первым казахстанцем, проголосовавшим в Токио на референдуме, стал самый молодой избиратель Алижан Салиев.

Мне недавно исполнилось 18 лет, и для меня это очень волнительно впервые участвовать в таком историческом событии. Это еще и большая ответственность, так как мой голос также будет учтен в обновлении Конституции. Мне бы хотелось, чтобы Казахстан стал такой же развитой страной, как Япония. Алижан Салиев

В столице Южной Кореи на участок № 258 первыми прибыла семейная пара Каким Данабаев и Аруна Жанибек, которые проживают в Сеуле более 10 лет.

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Фото: МИД РК

Начали свою работу участки для голосования в городах Пекин, Шанхай, Гонконг, Сингапур, Куала-Лумпур, Джакарта, Улан-Батор.

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Фото: МИД РК

Фото: МИД РК

Также казахстанцы голосуют на избирательных участках в Бишкеке, Ташкенте, Ашхабаде и Душанбе.

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Фото: МИД РК

Начали работу участки для голосования в Ереване и Тбилиси.

Фото: Zakon.kz

А так казахстанцы голосуют в Нью-Дели и Исламабаде.

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Фото: МИД РК

На Ближнем Востоке уже начали работу избирательные участки в Абу-Даби, Дубае, Эр-Рияде, Джидде, Маскате, Дохе.

Фото: МИД РК

Избирательные участки в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Астрахани и Омске открыли свои двери для голосующих.

Фото: МИД РК

Фото: МИД РК

На основании обращений от наших соотечественников в Иране участковая комиссия реализовала процесс голосования на золоторудном месторождении, принадлежащем казахстанской компании «Заркух» и расположенном в западной части страны.

Фото: МИД РК

Для граждан Казахстана начали работу избирательные участки в Анкаре, Стамбуле и Анталии.

Фото: МИД РК

На Ближнем Востоке также начали работу избирательные участки в Аммане, Каире и Тель-Авиве.

Фото: МИД РК