Азимова прокомментировала случаи, когда казахстанцы не смогли проголосовать
Фото: Zakon.kz
Такие референдумы для нас должны стать нормой, мы должны понимать, что гражданская активность после референдума возрастет, сказала на брифинге уполномоченный по правам человека в Казахстане Эльвира Азимова, передает корреспондент Zakon.kz.
Есть свои замечания. Есть люди, их немного. В отдельных случаях граждане не смогли проголосовать, потому что они вовремя не проверили, надо было сразу им брать открепительное. Пусть это даже в отдельных случаях, но я думаю даже каждый случай должен быть рассмотрен и в будущем такого нельзя допускать, потому что выборное право всех граждан должно быть реализовано.Глава Гражданского альянса Казахстана Бану Нургазиева
Уполномоченный по правам человека в Казахстане Эльвира Азимова добавила, что такие референдумы для нас должны стать нормой, а сами казахстанцы должны понимать, что гражданская активность после референдума возрастет.
Я хочу дополнить. Поступили два обращения, говорят, что они, несмотря на разъяснения ЦИК, пришли сегодня на участки рядом с домом и не смогли проголосовать. Конечно, с одной стороны, можно сказать, что люди не выполнили обязательства и рекомендации, которые были озвучены в СМИ, но, с другой стороны, возникает вопрос – это только ответственность гражданина или это ответственность в том числе и со стороны государства? Референдум такого характера по конституционным поправкам на республиканском уровне впервые, и такие референдумы для нас должны стать нормой. Мы должны понимать, что гражданская активность после сегодняшнего референдума возрастет, поэтому нам нужно выработать четкие механизмы. Государство выделяет бюджетные средства на организацию подготовки таких референдумов и выборных кампаний, поэтому вложения должны быть эффективными.Эльвира Азимова
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