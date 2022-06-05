Азимова прокомментировала случаи, когда казахстанцы не смогли проголосовать

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Такие референдумы для нас должны стать нормой, мы должны понимать, что гражданская активность после референдума возрастет, сказала на брифинге уполномоченный по правам человека в Казахстане Эльвира Азимова, передает корреспондент Zakon.kz.