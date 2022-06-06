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К 17 годам тюрьмы за сбыт наркотиков приговорили участников ОПГ в Актобе

задержание ОПГ Актобе Фото: скриншот видео
В Актюбинской области участников организованной преступной группы приговорили к различным срокам заключения за торговлю наркотиками, сообщает Zakon.kz.

Ранее судимый 57-летний житель Актобе в январе 2021 года создал преступную группу. Семь ее участников длительное время занимались перевозкой, хранением и сбытом марихуаны и гашиша в особо крупном размере на территории Актюбинской области.

Во время попытки реализовать очередную партию наркотиков участники ОПГ были задержаны оперативниками.

У членов ОПГ из незаконного оборота изъято более 25 кг марихуаны и более 5 кг гашиша.Начальник отдела УПН ДП Актюбинской области Асхат Аскаров

Семь участников преступной группы осуждены на 15-17 лет лишения свободы за сбыт наркотиков в особо крупном размере, создание и участие в организованной преступной группе.

Анастасия Стативкина
Актобе Актюбинская область
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