К 17 годам тюрьмы за сбыт наркотиков приговорили участников ОПГ в Актобе

В Актюбинской области участников организованной преступной группы приговорили к различным срокам заключения за торговлю наркотиками, сообщает Zakon.kz.

Ранее судимый 57-летний житель Актобе в январе 2021 года создал преступную группу. Семь ее участников длительное время занимались перевозкой, хранением и сбытом марихуаны и гашиша в особо крупном размере на территории Актюбинской области.

Во время попытки реализовать очередную партию наркотиков участники ОПГ были задержаны оперативниками.

У членов ОПГ из незаконного оборота изъято более 25 кг марихуаны и более 5 кг гашиша. Начальник отдела УПН ДП Актюбинской области Асхат Аскаров

Семь участников преступной группы осуждены на 15-17 лет лишения свободы за сбыт наркотиков в особо крупном размере, создание и участие в организованной преступной группе.