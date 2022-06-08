Пленарное заседание Мажилиса – 8 июня 2022 года

Депутаты подготовят заключения по проекту закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам реализации отдельных поручений главы государства».

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (первое чтение).

О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (первое чтение).

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам усиления государственного регулирования, контроля и надзора финансового рынка и финансовых организаций и противодействия деятельности финансовых (инвестиционных) пирамид» (первое чтение).

О внесении дополнения в Кодекс РК об административных правонарушениях по вопросам противодействия деятельности финансовых (инвестиционных) пирамид» (первое чтение).

О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и Закон РК «О введении в действие Кодекса РК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)» (второе чтение).

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам совершенствования порядка прохождения правоохранительной службы» (второе чтение).

О внесении изменений и дополнений в Кодекс об административных правонарушениях Республики Казахстан по вопросам связи» (второе чтение).