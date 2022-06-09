Бухгалтер Центра поддержки детей осуждена за хищение более 25 млн тенге

Районный суд № 2 Сарыаркинского района Нур-Султана вынес обвинительный приговор по факту хищения денег в отношении главного бухгалтера Центра поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и подрядчика, сообщает Zakon.kz.

Главный бухгалтер центра обеспечила победу в конкурсах в 2019 и 2020 годах по поставке продуктов питания ТОО «Z», чьи интересы представлял ее бывший супруг, путем перечисления денежных средств без фактической поставки продуктов питания. Они похитили денежные средства на общую сумму 25 862 132 тенге. Районный суд №2 Сарыаркинского района города Нур-Султана

Как отмечено в пресс-релизе, санкция ст.189 ч. 4 п. 2 УК предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 12 лет.

Смягчающими ответственность и наказание обстоятельствами судом признано наличие у осужденных троих несовершеннолетних детей, а также добровольное возмещение ущерба в сумме 25 156 051 тенге.

Сумма невозмещенного ущерба составляет 301 069 тенге.

С учетом добровольного возмещения ущерба судом назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с применением статьи 63 УК условно, с лишением права занимать должности, связанные с выполнением бухгалтерского учета в организациях и лишением права заниматься предпринимательской деятельностью, связанной с участием в государственных закупках, сроком на 5 лет, с конфискацией имущества. Над осужденными установлен пробационный контроль. Районный суд №2 Сарыаркинского района города Нур-Султана

В доход государства конфисковано имущество осужденных. Приговор суда в законную силу не вступил.