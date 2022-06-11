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ООН: Голодающих может стать больше на 19 млн человек из-за ситуации в Украине

ребенок Фото: pixabay
Руководитель отдела рынков и торговли Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Бубакер Бен-Бельхассен заявил о том, что, по предварительно оценке, такая ситуация может сложиться уже в 2022-2023 годах, передает Zakon.kz.
Ситуация может привести к тому, что в 2022-2023 годах число пострадавших возрастет, с хроническим голодом столкнутся еще 11-19 миллионов человек, – цитирует lenta.ru представителя ООН.

По его словам, в группе риска государства Ближнего Востока и Северной Африки, зависящие от поставок пшеницы, растительного и подсолнечного масла.

Кроме того, он предрек проблемы в странах Африки к югу от Сахары, Азии, включая Бангладеш и Индонезию.

Елена Беляева
Ситуация в Украине ООН
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