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В Казахстане аннулированы результаты ЕНТ двоих абитуриентов, набравших 139 баллов

аннулированы результаты двоих абитуриентов Фото: Zakon.kz
Результаты ЕНТ были аннулированы из-за нарушений правил. Об этом сообщил директор Национального центра тестирования Руслан Емелбаев, сообщает Zakon.kz.
Друзья, у меня сегодня одновременно и радостная, и грустная новость. Со старта ЕНТ-2022 двум абитуриентам покорилась отметка 139. Нас очень радует, когда вы своими стараниями набираете высокие баллы на ЕНТ. Но есть абитуриенты, которые, не соблюдая принципов академической честности, прибегают к разным уловкам. Поэтому, прежде чем сообщить вам радостную новость, мы решили провести дополнительную проверку.Директор Национального центра тестирования Руслан Емелбаев

По его словам, при повторной проверке видеозаписей абитуриентов было обнаружено нарушение правил. В связи с чем приняты соответствующие меры и аннулированы результаты тестируемых.

Дорогие абитуриенты! Не стоит обманывать себя и окружающих. Достигать своих целей и мечтаний приятней честным путем. Уверены, что на ЕНТ-2022 будут тестируемые, которые благодаря своим знаниям наберут максимальные 140 баллов. Может быть, это именно вы. С нетерпением ждем вас!Директор Национального центра тестирования Руслан Емелбаев

Руслан Емелбаев сообщил, что к нему можно обращаться в в том числе в социальных сетях.

Он также рассказал, что в данный момент проводится повторная проверка более 100 видеозаписей абитуриентов с аномально высокими баллами (начиная от 20+ до 90+ баллов). Все результаты, достигнутые с нарушениями правил, будут аннулированы.

Лариса Черненко
Казахстан
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