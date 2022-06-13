Нужно ли жителям новых областей Казахстана проходить перерегистрацию

В Министерстве национальной экономики Казахстана рассказали, нужно ли жителям трех новых областей проходить перерегистрацию, передает корреспондент Zakon.kz.

Проходить перерегистрацию не нужно, – сказал глава МНЭ Алибек Куантыров, отвечая на вопрос журналиста в СЦК.

Вице-министр национальной экономики Бауыржан Омарбеков дополнил своего начальника.

При переезде, утере или обновлении документов будет указываться новый адрес. Существующие документы действительные, перерегистрацию проходить нет необходимости, – отметил он.

4 мая глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ об образовании трех новых областей – Абай, Жетісу, Ұлытау. С 8 июня он вступил в силу.

11 июня президент подписал указы о назначении акимов новых областей: акимом области Ұлытау стал Берик Абдыгалиулы;

акимом области Абай – Нурлан Уранхаев;

акимом области Жетісу – Бейбит Исабаев.

Теперь в Казахстане 17 областей и три города республиканского значения.