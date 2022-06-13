Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Нужно ли жителям новых областей Казахстана проходить перерегистрацию

перерегистрация в новых областях Казахстана, МНЭ Фото: Zakon.kz
В Министерстве национальной экономики Казахстана рассказали, нужно ли жителям трех новых областей проходить перерегистрацию, передает корреспондент Zakon.kz.
Проходить перерегистрацию не нужно, – сказал глава МНЭ Алибек Куантыров, отвечая на вопрос журналиста в СЦК.

Вице-министр национальной экономики Бауыржан Омарбеков дополнил своего начальника.

При переезде, утере или обновлении документов будет указываться новый адрес. Существующие документы действительные, перерегистрацию проходить нет необходимости, – отметил он.

4 мая глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ об образовании трех новых областей – Абай, Жетісу, Ұлытау. С 8 июня он вступил в силу.

11 июня президент подписал указы о назначении акимов новых областей:

Теперь в Казахстане 17 областей и три города республиканского значения.

Новость по теме

Сколько денег понадобится на создание акиматов в новых областях

Тамила Языкова
Куантыров Алибек Область Абай Область Жетісу Область Ұлытау МНЭ РК Казахстан
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Что сделал Даниал Ахметов для ВКО
Назван средний размер пенсии в Казахстане
Дизтопливо подорожало на 41,5% в Казахстане
Президент внес изменения в указ о запрете на вывоз валюты свыше 10 тысяч долларов
«Я тебя люблю»: как проявляют чувства представители разных знаков зодиака
На большей части территории Казахстана объявлено штормовое предупреждение
Скончался алматинец, вступивший в конфликт с митингующими
Нурсултан Назарбаев встретился с Владимиром Путиным
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления