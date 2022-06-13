Касым-Жомарт Токаев назначил нового посла в Германии

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил Нурлана Онжанова послом в Германии, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий указ опубликован на сайте Акорды.

Указом главы государства Онжанов Нурлан Баймолдаулы назначен Чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Федеративной Республике Германия, он освобожден от должности начальника канцелярии президента Республики Казахстан, – отмечено в официальном сообщении.

Нурлан Онжанов родился 25 ноября 1960 года. В 1983 году окончил Университет им. Гумбольдта в Берлине.

Трудовой стаж:

преподаватель Алматинского педагогического института иностранных языков (1983-1984, 1985-1996);

стажер-исследователь, аспирант Московского Государственного института иностранных языков им. М. Тореза (1987-1992);

ведущий, главный специалист, начальник отдела ВЭС Министерства печати и массовой информации Республики Казахстан (1992-1994);

старший референт аппарата, Администрации президента Республики Казахстан (1994-1996);

первый секретарь управления стран Европы Министерства иностранных дел Республики Казахстан, советник посольства Республики Казахстан в Австрии (1996-1997);

советник посольства Республики Казахстан в Швейцарской Конфедерации (1997-2001);

директор департамента экономической политики Министерства иностранных дел Республики Казахстан (2001-2002);

советник посольства Республики Казахстан в ФРГ (2002);

генеральный консул Республики Казахстан города Франкфурт-на-Майне (2002-2003);

вице-министр – председатель Комитета по делам СНГ и регионального сотрудничества – Национальный координатор по вопросам деятельности организации «Центрально-Азиатское сотрудничество» от Республики Казахстан Министерства иностранных дел Республики Казахстан (02.2003 – 10.2004);

вице-министр иностранных дел Республики Казахстан – национальный координатор по вопросам деятельности организации «Центрально-Азиатское сотрудничество» от Республики Казахстан (10.2004 – 04.2007);

помощник президента Республики Казахстан (04.2007 – 14.01.2008);

Чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Федеративной Республике Германия (14.01.2008 – 06.2014);

Чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Королевстве Дания по совместительству (03.06.2008 – 06.2014);

помощник президента Республики Казахстан (07.2014 – 20.03.2019);

начальник канцелярии президента Республики Казахстан (с 21.03.2019).

Еще одним указом Карипов Даурен Айтбаевич освобожден от должности посла в Германии.