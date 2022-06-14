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Законодательство РК

Бакытжан Сариев назначен начальником Канцелярии президента

назначение Фото: Акорда
Ранее Бакытжан Сариев занимал должность заведующего отделом государственной службы и кадровой политики Администрации президента РК, передает Zakon.kz.
Назначить Сариева Бакытжана Шумишбайулы начальником Канцелярии президента РК, освободив от должности заведующего отделом государственной службы и кадровой политики Администрации президента РК.Пресс-служба Акорды

Бакытжан Шумишбайулы Сариев родился 24 декабря 1971 года в Алматы.

Окончил Казахскую государственную архитектурно-строительную академию и Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза. Специальности – инженер и юрист.

Трудовой стаж:

  • специалист, старший специалист, референт, старший референт отдела документационного обеспечения Канцелярии премьер-министра РК (1996-1999);

  • начальник отдела контроля управления кадров и контроля департамента администрации Министерства иностранных дел (1999-2002);

  • начальник управления кадров аппарата Министерства иностранных дел (2002-2003);

  •  руководитель аппарата Министерства иностранных дел (2003-2007);

  • руководитель канцелярии министра иностранных дел (2007-2019), уполномоченный по этике Министерства иностранных дел (2016-2017);

  • заместитель начальника Канцелярии президента РК (03.2019 – 07.2019);

  • заведующий отделом государственной службы и кадровой политики Администрации президента РК (07.2019 – 06.2022).

Ирина Мишура
Казахстан
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