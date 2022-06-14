Бакытжан Сариев назначен начальником Канцелярии президента
Назначить Сариева Бакытжана Шумишбайулы начальником Канцелярии президента РК, освободив от должности заведующего отделом государственной службы и кадровой политики Администрации президента РК.Пресс-служба Акорды
Бакытжан Шумишбайулы Сариев родился 24 декабря 1971 года в Алматы.
Окончил Казахскую государственную архитектурно-строительную академию и Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза. Специальности – инженер и юрист.
Трудовой стаж:
специалист, старший специалист, референт, старший референт отдела документационного обеспечения Канцелярии премьер-министра РК (1996-1999);
начальник отдела контроля управления кадров и контроля департамента администрации Министерства иностранных дел (1999-2002);
начальник управления кадров аппарата Министерства иностранных дел (2002-2003);
руководитель аппарата Министерства иностранных дел (2003-2007);
руководитель канцелярии министра иностранных дел (2007-2019), уполномоченный по этике Министерства иностранных дел (2016-2017);
заместитель начальника Канцелярии президента РК (03.2019 – 07.2019);
заведующий отделом государственной службы и кадровой политики Администрации президента РК (07.2019 – 06.2022).