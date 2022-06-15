Парламент принял законопроект по вопросам регулирования рынка ценных бумаг

Депутаты Мажилиса согласились с поправками Сената в законопроект по вопросам регулирования и развития страхового рынка и рынка ценных бумаг, банковской деятельности. Документ в целом принят Парламентом и направлен на подпись главе государства, передает корреспондент Zakon.kz.

Представила документ депутат Мажилиса Дания Еспаева. По ее словам, основной целью законопроекта является совершенствование законодательства в области регулирования и развития страхового рынка и рынка ценных бумаг, банковской деятельности, а также расширение потенциала микрофинансовых организаций для кредитования микро и малого бизнеса.

Представленные Сенатом поправки не меняют концептуальных положений законопроекта. Всего внесены семь поправок, из них шесть поправок редакционно-уточняющего характера и одна поправка по юридической технике, предусматривающая приведение в соответствие с принятыми Сенатом поправками. Депутат Мажилиса Парламента РК Дания Еспаева

В этой связи она предложила согласиться с изменениями и дополнениями Сената Парламента РК по проекту закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам регулирования и развития страхового рынка и рынка ценных бумаг, банковской деятельности».

Депутаты Мажилиса ее поддержали. Таким образом, документ считается принятым в целом Парламентом и направляется на подпись главе государства.

Отметим, что законопроектом предусмотрены внедрение новых продуктов, оптимизация отдельных требований и цифровизация услуг, а также дополнительные механизмы для дальнейшего повышения качества защиты прав потребителей и инвесторов. В частности, сенаторы предложили ввести упрощенный порядок урегулирования страхового случая при транспортном происшествии.

Также они отметили необходимость внедрения практики обязательного досудебного урегулирования страховым омбудсменом всех страховых споров.

Председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова, представляя документ в Сенате, сообщила, что законопроектом предлагается внедрить новые социально важные продукты страхования жизни: накопительное страхование жизни в рамках Государственной образовательной накопительной системы и совместный (супружеский) пенсионный аннуитет. Последний позволит объединить пенсионные накопления супружеской пары или близких родственников для покупки пенсионного аннуитета. Если у одного супруга недостаточно пенсионных накоплений для покупки пенсионного аннуитета, а у второго имеется излишек, то совместный пенсионный аннуитет позволит им обоим получать пожизненные выплаты.