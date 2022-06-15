Токаев: Казахстан должен полностью распрощаться с олигархической системой

Казахстан должен полностью распрощаться с «олигополией», олигархической системой, будь то в экономике или в политике, сказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью журналисту Андрею Кондрашову на телеканале «Россия-24», сообщает Zakon.kz.

По словам президента, Казахстан должны отойти от фаворитизма при распределении так называемых «лакомых кусков» в экономике.

В стране должна быть социальная справедливость. Конечно, я не утопист и не фантазер, понимаю, что эта работа не одного дня, не одного месяца и не одного года. Но к этому надо стремиться потому что люди хотят справедливости во всем – и в большом и в малом. Касым-Жомарт Токаев

По словам Касым-Жомарт Токаева, его задача, как главы государства состоит в том, чтобы обеспечить эту справедливость для граждан Казахстана.

В конце концов никто не родился с судьбой, которая обеспечивает ему самое низкое место в социальной иерархии. Все должны быть равными. Во всяком случае, так называемый «социальный лифт» должен работать. Мы должны подбирать на государственные должности, на те или иные посты в национальных, государственных компаниях людей очень способных, патриотически настроенных, это самое касается и выборов депутатов. Президент Казахстана

По его словам он, как глава государства, не может оказывать непосредственного влияния на исход выборов в парламент.