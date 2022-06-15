Токаев высказался о возврате незаконно выведенных из страны активов
Фото: Zakon.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью телеканалу «Россия-24» высказался о возврате в страну ранее незаконно выведенных активов и средств, передает корреспондент Zakon.kz.
Журналист поинтересовался у Токаева, будет ли, например, справедливым что-то отнять и поделить, нет ли в поисках новой справедливости риска определить какую-то несправедливость.
Конечно же, такая опасность существует. Я очень хорошо понимаю подоплеку вашего вопроса. Тем не менее, мной была создана комиссия, которая занимается возвращением в государственную собственность тех активов, которые были незаконно приватизированы в свое время. Такие активы возвращаются в лоно государства. Здесь нет какой-либо экспроприации. Я далек от мысли отобрать и поделить. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Между тем, по его словам, все, что было сделано законно, тем более, если это крупные компании, а также средние компании работают в полном соответствии с законодательством, никакой экспроприации, то есть принудительного отчуждения имущества, быть не может. Так как, по мнению главы государства, это может породить социальную нестабильность в обществе.
Люди видят, у нас экономика не столь большая, как в других странах, в частности, в России, мы прекрасно видим, что было справедливо, а что – вопреки закону. Поэтому я считаю, эта задача очень важная. Она постепенно реализуется, выполняется.Глава государства
Токаев напомнил, что была создана межведомственная комиссия по возврату незаконно выведенных финансовых средств и активов за рубеж.
Я понимаю, что в течение одного-двух дней это невозможно сделать, возможно, понадобятся годы, но этой работой нужно заниматься, поскольку такие активы вывозились за границу вопреки законам, и они должны обрести своего законного владельца. А законным владельцем по нашей Конституции является народ, и от имени народа всеми активами управляет государство, естественно, будучи подотчетным Парламенту и Правительству.Касым-Жомарт Токаев
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