Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Министр Куантыров рекомендовал казахстанцам оптимизировать свои траты

траты Куантыров Фото: gov.kz
Министр национальной экономики Алибек Куантыров рекомендовал казахстанцам оптимизировать траты и не делать лишних покупок, чтобы выжить в условиях резкого роста цен на продукты, передает корреспондент Zakon.kz.

Представители СМИ заявили министру, что сегодня 50% казахстанцев тратят более половины своих зарплат на продукты. В ответ Алибек Куантыров назвал эту проблему глобальной.

Если вы посмотрите статистику, в западных странах, США, России, Центральной Азии, практически везде это глобальная проблема, вызванная разрывами цепочек поставок, которые начались еще во время пандемии. Продолжили. Потом сложились эти последние события. Это все сильно влияет. Логистические проблемы сильно влияют на цены. Пока рынок до конца настроится, такая волатильность будет сохраняться по ценам.Министр национальной экономики Алибек Куантыров

В такой ситуации глава Миннацэкономики посоветовал казахстанцам потуже затянуть пояса.

По возможности надо где-то оптимизировать бюджеты и лишние траты. Такие периоды мы уже проходили. И, к сожалению, экономика цикличная, периодически такие вопросы возникают. Я думаю, нужно просто подождать.Глава МНЭ
Мадина Мамырханова
Куантыров Алибек МНЭ РК Казахстан
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Пенсионные накопления в наследство: можно ли их перевести на свой счет
Китайский гороскоп: названы везунчики 2022 года
Жених ударил невесту за победу на конкурсе – видео обсуждают в Сети
Изменится режим работы пункта пропуска на границе с Кыргызстаном
Женщина подсаживалась в чужие авто и странно себя вела в Нур-Султане
Кто вошел в состав Национального курултая
Курс доллара продолжает расти
С 1 сентября повысят стипендии в Казахстане
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления