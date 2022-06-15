Министр Куантыров рекомендовал казахстанцам оптимизировать свои траты
Фото: gov.kz
Министр национальной экономики Алибек Куантыров рекомендовал казахстанцам оптимизировать траты и не делать лишних покупок, чтобы выжить в условиях резкого роста цен на продукты, передает корреспондент Zakon.kz.
Представители СМИ заявили министру, что сегодня 50% казахстанцев тратят более половины своих зарплат на продукты. В ответ Алибек Куантыров назвал эту проблему глобальной.
Если вы посмотрите статистику, в западных странах, США, России, Центральной Азии, практически везде это глобальная проблема, вызванная разрывами цепочек поставок, которые начались еще во время пандемии. Продолжили. Потом сложились эти последние события. Это все сильно влияет. Логистические проблемы сильно влияют на цены. Пока рынок до конца настроится, такая волатильность будет сохраняться по ценам.Министр национальной экономики Алибек Куантыров
В такой ситуации глава Миннацэкономики посоветовал казахстанцам потуже затянуть пояса.
По возможности надо где-то оптимизировать бюджеты и лишние траты. Такие периоды мы уже проходили. И, к сожалению, экономика цикличная, периодически такие вопросы возникают. Я думаю, нужно просто подождать.Глава МНЭ
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