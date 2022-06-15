Министр Куантыров рекомендовал казахстанцам оптимизировать свои траты

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Министр национальной экономики Алибек Куантыров рекомендовал казахстанцам оптимизировать траты и не делать лишних покупок, чтобы выжить в условиях резкого роста цен на продукты, передает корреспондент Zakon.kz.