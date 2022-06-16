Нефть умеренно дорожает на фоне опасений о поставках

В четверг утром мировые цены на нефть показывают умеренный рост из-за беспокойства о поставках сырья при стабильном спросе. Это показывают данные торгов, передает Zakon.kz.

По состоянию на 11:06 по времени Нур-Султана цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,3% — до 118,87 доллара за баррель. Цена июльских фьючерсов на WTI увеличилась на 0,45%, до 115,83 доллара, 1prime.ru.

Опасения за поставки наблюдаются на фоне санкций против российского энергетического сектора и позитивных ожиданий по спросу со стороны Китая. Китай — один из крупнейших потребителей и импортеров нефти. Он остается базовой поддержкой для нефтяных цен.

Стоимость Brent не опускалась ниже 100 долларов за баррель с 25 апреля, WTI — с 11 мая.