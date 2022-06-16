Bybit представляет первое в своем роде руководство по торговле на «медвежьем рынке»

Bybit, одна из самых быстрорастущих криптобирж в мире, представила уникальное руководство по «медвежьему рынку».

Это образовательный материал, помогающий инвесторам ориентироваться в «нестабильные» времена, пришедшие на мировые рынки, и преодолевать колебания с помощью анализа и определения торговых возможностей.

Руководство выполнено в современном дизайне, вдохновленном поп-культурой 21 века, и делится множеством ресурсов, помогающих инвесторам оптимально оценивать ситуацию в условиях «медвежьего рынка». Разработкой данного проекта занимались лучшие эксперты и исследователи Bybit, потратившие многие часы на разработку методологии анализа трендов и сопоставления сегодняшнего положения дел на рынке с прошлыми «медвежьими циклами».

Авторская концепция поможет трейдерам в разработке стратегий «процветания» в текущих рыночных условиях.

Как вести себя на «медвежьем рынке»

Руководство Bybit по «медвежьему рынку» призвано ответить на «горящие» вопросы трейдеров с помощью целого ряда различных средств — от советов и рекомендаций для новичков до макроанализа и систематизации опыта предыдущих медвежьих циклов.

Специалисты Bybit делятся ценными стратегиями и подчеркивают важность «сдержанного трейдинга», что в купе поможет инвесторам оптимально управлять рисками и портфелем.

В материале рассказывается о важности диверсификации и поиска продуктов, обеспечивающих безопасную, предсказуемую и стабильную доходность. Развитие криптовалют не могут остановить даже рыночные спады, поэтому в данный период жизненно необходимо обзавестись надежной торговой стратегией и запастись терпением.

Рынок идет вниз, а заработок — вверх

Во время рыночного цикла доходные продукты становятся как никогда актуальными, ведь они повышают стабильность портфеля в долгосрочной перспективе и помогают снизить влияние рыночных флуктуаций на активы инвестора. Именно поэтому в руководстве Bybit по медвежьему рынку тщательно разбираются стратегии диверсификации и защиты активов с помощью доходных продуктов.

Некоторые инвесторы склонны считать, что профицитный трейдинг возможен исключительно на бычьем рынке, а медвежий цикл приносит лишь потери. В свете этого мы и занялись составлением руководства Bybit по медвежьему рынку, которое призвано обучить инвесторов, как определять возможности и разрабатывать специализированные стратегии. Таким образом, главная цель данной инициативы — «вооружить» трейдеров инструментами и знаниями, помогающими «оставаться на плаву» даже на «медвежьем рынке». Сооснователь и генеральный директор Bybit, Бен Чжоу

Полная версия руководства представлена на ресурсе Bybit Learn по следующей ссылке.

О Bybit

Bybit — биржа торговли криптовалютами, запущенная в марте 2018-го года. Это профессиональная торговая платформа со сверхбыстрыми торговыми алгоритмами и круглосуточной службой поддержки.

Многочисленное сообщество трейдеров Bybit всегда готово прийти на выручку новичкам Bybit — гордый партнер гоночной команды Формулы 1, Oracle Red Bull Racing, киберспортивных команд NAVI, Astralis, Alliance, Virtus.pro, Made in Brazil (MIBR) и Oracle Red Bull Racing Esports, а также профессиональных футбольных клубов «Боруссия Дортмунд» и «Ависпа фукуока».

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