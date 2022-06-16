Уличные хулиганы, безответственные блогеры и крикуны стали героями сегодняшнего дня – Токаев

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на первом заседании Национального курултая заявил, что в последнее время власти и депутаты обращают внимание только на митингующих, забывая о потребностях остального населения, передает корреспондент Zakon.kz.

Закон и порядок — единственная гарантия внутренней стабильности. Без него невозможно развитие общества. Поэтому этот принцип должен быть нашим основным направлением. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев Глава государства указал на важность проявления уважения к законопослушным людям, которые много работают, чтобы содержать свои семьи. К сожалению, уличные хулиганы, безответственные блогеры и крикуны стали героями сегодняшнего дня. Только на них стали обращать внимание депутаты и представители исполнительной власти. Чиновники разного уровня бегут удовлетворять только их требования. Власти в центре и в регионах должны одинаково относиться к нуждам всех граждан. Не следует игнорировать и простых людей, верящих в помощь слышащего государства и подчиняющихся закону. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев