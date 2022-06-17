Алихан Смаилов посетил новую клинику Mediker Hospital International в Алматы

16 июня премьер-министр Казахстана Смаилов Алихан Асханович и аким Алматы Досаев Ерболат Аскарбекович при участии руководителей органов здравоохранения посетили медицинский центр Mediker Hospital International.

Проектирование и строительство нового центра, а также его оснащение современным медицинским оборудованием осуществлено с привлечением финансирования из доступных банковских источников, частных инвестиций и спонсорской поддержки.

Компания Медикер более 20 лет специализируется на медицинском обеспечении различных групп населения Казахстана в рамках программ ГОБМП и ОСМС, а также добровольного медицинского страхования.

Применение рациональных проектных решений в медицине обеспечивает внедрение комплексного подхода к персональной и семейной медицине, обеспечению безопасности условий труда на производстве. При этом в Mediker Hospital International применяются международные стандарты JCI и Национальной аккредитации медицинских центров.

Генеральным директором Mediker Hospital International, Базарбаевым Сабыржаном Еркиновичем, была проведена презентация ключевых преимуществ медицинского центра, в частности, современного операционного блока, отделения эндоскопии, кабинета телемедицины.

Компания Медикер активно взаимодействует с лучшими зарубежными клиниками при внедрении инновационных методик телемедицины с применением собственных разработок цифровизации здравоохранения (МИС, МБД, мобильные приложения, личный кабинет и др.).

Председатель правления группы компаний Медикер Сегизбаева Айгуль Кимовна представила проект медицинского обеспечения в моногородах, а также труднодоступных и удаленных населенных пунктах, с применением ресурсов телекоммуникации (GSM, IP-телефония) и эвакуации на ближайшие объекты промышленной медицины (КТЖ, КТО, ОМГ и др.).

Также было заявлено о готовности участия в проектах по сельской медицине посредством инвестирования в улучшение инфраструктуры и повышения доступности медицинских услуг сельскому населению.

Кроме того, имея расширенные возможности в части цифровых решений, компания готова участвовать и в других проектах здравоохранения. Поскольку государственная поддержка бизнеса предоставляет частным компаниям возможность эффективного использования инвестируемых средств при реализации социально значимых проектов, участие в подобных проектах несет в себе наибольшую взаимовыгоду для обеих сторон проекта.

В Казахстане ряд направлений медицины уже успешно конкурируют на международном уровне. Обеспечена доступность высокотехнологичных медицинских услуг, улучшаются основные показатели здоровья. Благодаря телемедицине у граждан появляется возможность получить высокопрофессиональную помощь, не выезжая из своего населенного пункта, – отметил премьер-министр РК Алихан Смаилов, поздравив коллектив медицинского центра Mediker Hospital International с предстоящим профессиональным праздником – Днем медицинского работника.

Партнерский материал