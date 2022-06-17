Куда пойти в выходные 18-19 июня
Нур-Султан
Концерт группы Pulse Kino
Pulse Kino — это единственный официальный трибьют легендарной группы «Кино» в Казахстане. Концерт в столице пройдет в рамках тура по Казахстану и России.
19 июня, 21:00. Astana Rock Cafe. Вход: 5000 тенге.
Чемпионат Казахстана по жамбы ату и тенге ілу
Фото: pexels
Общий призовой фонд чемпионата – 1,5 млн тенге.
18 июня, 10:00-18:00. Ипподром «Казанат» Вход: свободный.
Первый Ретро-фестиваль
Фото: pixabay
18 июня, 19:00. Барыс Арена. Вход: от 10 000 тенге.
Кинотеатр под открытым небом
Фото: Instagram/sunset.astana
21:30 — комедия «Мистер и Миссис Смит»,
23:30 — комедия «Славные парни».
18 июня. Парк «Жетысу». Вход: 2000 тенге.
Алматы
Первый Ретро-фестиваль
Фото: pexels
19 июня в 19:00. Almaty Arena. Вход: от 10 000 тенге.
Интерактивный цирк Шапито
Фото: pexels
18 июня в 12:00, 19 июня в 14:00. Творческий театр La Bohême. Вход: 2800 тенге.
Перформанс/выставка «ПОСТКАРД»
Фото: Instagram/esentaigallery
18 июня, 16:00 Esentai Gallery. Вход свободный.
Шымкент
Празднование дня города Шымкента
Фото: gov.kz
18-19 июня 10:30 - 17:00 в Центральном парке пройдет конкурс-выставка лучших товаров Казахстана.
18 - 19 июня 11:00 - 12:30 на Арбате состоится конкурс рисунков «В объятиях города милосердия».
18 - 19 июня 8:00 - 15:00 на Центральном стадионе Кажымукана состоится ярмарка сельхозпроизводителей.
18 июня 9:00 - 10:30 на проспекте Кунаева пройдет массовый пятикилометровый забег.
18 июня 10:00 - 13:00 в парке Абая пройдет семейный конкурс «Отбасы Fest».
18 июня 10:00 - 18:00 во всех торговых центрах и площадях в рамках оздоровительной акции «В здоровом теле – здоровый дух» пройдут бесплатные консультации специалистов.
18 июня 10:00 - 18:00 в рамках акции «Подари жизнь» горожане смогут сдать кровь в Центре крови.
18-19 июня 11:00 - 20:00 на Арбате пройдет гастрономический фестиваль «ДәмДәсTour».
18-19 июня 11:00 - 20:00 на Арбате пройдет фестиваль мороженого.
19 июня 20:00 - 23:00 праздничный концерт «Шырақтай бер, Шымқала» на площади Аль-Фараби.
Фото: pixabay
18 июня в 21:00. «Мейер Лански», (16+);
19 июня в 21:00. «Гениальное ограбление» (16+).
Желтоксан, 29. Вход: 1500 тенге.
Шоу-представление «Магия цирка»
Фото: Instagram/circus_shymkent
19 июня, 16:00. Пр. Момышулы, 20Г. Вход: от 2000 тенге.