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Куда пойти в выходные 18-19 июня

афиша кмероприятий, отдых, досуг, культура Фото: pexels
Насыщенная культурная программа запланирована в эти выходные для жителей Нур-Султана, Алматы и Шымкента. Афиша разноплановых событий – в подборке Zakon.kz.

Нур-Султан

Концерт группы Pulse Kino

Pulse Kino — это единственный официальный трибьют легендарной группы «Кино» в Казахстане. Концерт в столице пройдет в рамках тура по Казахстану и России.

19 июня, 21:00. Astana Rock Cafe. Вход: 5000 тенге.

Чемпионат Казахстана по жамбы ату и тенге ілу

афиша кмероприятий, отдых, досуг, культура

Фото: pexels

В соревнованиях примут участие более 150 спортсменов со всех регионов страны. Национальные виды спорта – жамбы ату, тенге ілу – зрелищны и красивы. Они развивают силу, мощь, ловкость и мастерство наездника. 

Общий призовой фонд чемпионата – 1,5 млн тенге.

18 июня, 10:00-18:00. Ипподром «Казанат» Вход: свободный.

Первый Ретро-фестиваль

фестиваль

Фото: pixabay

На фестивале зрители услышат выступления легендарных звезд 80-90-х годов: ICE MC, La Bouche, Boney M, NANA, t.A.T.u, Т.О, Fly Project, Шура, Кай Метов, Lian Ross, Акула, «ОРДА» и NANA Darkman.

18 июня, 19:00. Барыс Арена. Вход: от 10 000 тенге.

Кинотеатр под открытым небом

афиша кмероприятий, отдых, досуг, культура

Фото: Instagram/sunset.astana

Летний кинотеатр под открытым небом открыт для всех желающих. Здесь можно посмотреть любимый фильм.

  • 21:30 — комедия «Мистер и Миссис Смит»,

  • 23:30 — комедия «Славные парни».

18 июня. Парк «Жетысу». Вход: 2000 тенге.

Алматы

Первый Ретро-фестиваль

афиша кмероприятий, отдых, досуг, культура

Фото: pexels

На фестивале от Celentano Retrobar выступят легенды 80-х и 90-х: Boney M, La Bouche, Ice Mc, Nana DARKMAN, Fly Project, Шура, Татьяна Овсиенко, Тату, На-На, Кай Метов и другие.

19 июня в 19:00. Almaty Arena. Вход: от 10 000 тенге.

Интерактивный цирк Шапито

афиша кмероприятий, отдых, досуг, культура

Фото: pexels

Веселое интерактивное шоу для всей семьи пройдет в Алматы. Продолжительность — 45 минут. Возрастная категория: 2-8 лет.

18 июня в 12:00, 19 июня в 14:00. Творческий театр La Bohême. Вход: 2800 тенге.

Перформанс/выставка «ПОСТКАРД»

афиша кмероприятий, отдых, досуг, культура

Фото: Instagram/esentaigallery

ПОСТКАРД – арт-проект художника Хуана Саликет. Серия из 55 фотографий, сделанных в Алматы в течение нескольких месяцев, изображает типичные текстуры, формы и очертания, здания, природные и рукотворные артефакты, разбросанные по городу.

18 июня, 16:00 Esentai Gallery. Вход свободный.

Шымкент

Празднование дня города Шымкента

день города, отдых, досуг, Шымкент

Фото: gov.kz

День города Шымкента отмечают 19 июня. К этому дню запланированы мероприятия:

  • 18-19 июня 10:30 - 17:00 в Центральном парке пройдет конкурс-выставка лучших товаров Казахстана.

  • 18 - 19 июня 11:00 - 12:30 на Арбате состоится конкурс рисунков «В объятиях города милосердия».

  • 18 - 19 июня 8:00 - 15:00 на Центральном стадионе Кажымукана состоится ярмарка сельхозпроизводителей.

  • 18 июня 9:00 - 10:30 на проспекте Кунаева пройдет массовый пятикилометровый забег.

  • 18 июня 10:00 - 13:00 в парке Абая пройдет семейный конкурс «Отбасы Fest».

  • 18 июня 10:00 - 18:00 во всех торговых центрах и площадях в рамках оздоровительной акции «В здоровом теле – здоровый дух» пройдут бесплатные консультации специалистов.

  • 18 июня 10:00 - 18:00 в рамках акции «Подари жизнь» горожане смогут сдать кровь в Центре крови.

  • 18-19 июня 11:00 - 20:00 на Арбате пройдет гастрономический фестиваль «ДәмДәсTour».

  • 18-19 июня 11:00 - 20:00 на Арбате пройдет фестиваль мороженого.

  • 19 июня 20:00 - 23:00 праздничный концерт «Шырақтай бер, Шымқала» на площади Аль-Фараби.

Кинотеатр под открытым небом

фильм

Фото: pixabay

Погрузиться в мир увлекательных сюжетов можно в кинотеатре под открытым небом. В выходные дни зрителей ждут несколько фильмов:

  • 18 июня в 21:00. «Мейер Лански», (16+);

  • 19 июня в 21:00. «Гениальное ограбление» (16+).

Желтоксан, 29. Вход: 1500 тенге.

Шоу-представление «Магия цирка»

представление

Фото: Instagram/circus_shymkent

Зрители увидят фееричное и незабываемое шоу с участием лучших артистов цирка стран СНГ.

19 июня, 16:00. Пр. Момышулы, 20Г. Вход: от 2000 тенге.

Анастасия Беньяминова
Интересное Алматы Нур-Султан Шымкент
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