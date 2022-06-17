Алматинским ветеранам ВОВ обещают бесплатное лечение у стоматолога

Аким Алматы Ерболат Досаев обещал выделить средства и сделать стоматологическую помощь для ветеранов ВОВ и приравненных к ним лиц доступнее, передает Zakon.kz.

По словам акима Алматы Ерболата Досаева и его заместителя Асем Нусуповой, на сегодня все ветераны ВОВ взяты на особый контроль, к ним прикреплен врач, который приходит к ним домой каждый месяц и проводит осмотр.

Однако, по словам Досаева, делать обходы всех пенсионеров мегаполиса врачи пока не могут, поскольку многие государственные поликлиники перегружены.

На встрече с жителями Медеуского района акиму города поступило предложение о том, чтобы сделать осмотр у стоматолога доступнее хотя бы для ветеранов ВОВ и приравненных к ним лиц.

Стоматологии в каждой поликлинике организовать будет непросто, на постоянную работу для отдельных групп людей мы не сможем взять на работу стоматологов, тем более, оснастить кабинеты. Но попробуем поговорить, возможно, дополнительный заказ разместим по всем стоматологическим институтам, чтобы они могли поддерживать ветеранов ВОВ и приравненных к ним лиц. Думаю, у нас возможность есть, чтобы им заплатить, и они будут обслуживать ветеранов в определенные дни и часы. Даю отдельное поручение, думаю, в течение месяца разберемся и сможем предоставить схему. Аким Алматы Ерболат Досаев

Сейчас в рамках ОСМС участники ВОВ и приравненные к ним лица, инвалиды I, II, III групп, пенсионеры могут получить бесплатную стоматологическую помощь только в экстренных случаях.