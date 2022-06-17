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Курсы валют на 18-19 июня

торги на бирже Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 17:00 средневзвешенный курс доллара составил 446,91 тенге, поднявшись на 4,59 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс российского рубля вырос до 7,92 тенге (+0,12). Объем торгов – 5,4 млн рублей.

Средневзвешенный курс евро повысился до 470,53 тенге (+7,86).

Средневзвешенный курс китайского юаня составил 66,72 тенге (+1,06).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 447-452 тенге, евро – 468-474 тенге, рос. рубль – 7,1-7,5 тенге.

Лариса Черненко
KASE
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