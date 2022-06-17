Курсы валют на 18-19 июня

Фото: Zakon.kz

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 17:00 средневзвешенный курс доллара составил 446,91 тенге, поднявшись на 4,59 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс российского рубля вырос до 7,92 тенге (+0,12). Объем торгов – 5,4 млн рублей. Средневзвешенный курс евро повысился до 470,53 тенге (+7,86). Средневзвешенный курс китайского юаня составил 66,72 тенге (+1,06). В обменных пунктах доллары покупают/продают по 447-452 тенге, евро – 468-474 тенге, рос. рубль – 7,1-7,5 тенге.