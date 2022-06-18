Финляндия запретила ввозить из России топливо в канистрах

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Пограничная служба заявила, что в связи с санкциями ЕС в отношении России топливо может быть импортировано из России только в обычном топливном баке автомобиля, передает Zakon.kz.

Как уточняется, топливо нельзя перевозить в переносном баке или канистре вместе с автомобилем. Отметим, что ранее можно было провозить до 10 л бензина вне автомобильного бака. Один литр бензина в стране стоит в пересчете на тенге порядка 1174. В России же бензин стоит в среднем, по данным Росстата, около 400 тенге. Я знаю водителей из приграничных городов, которые переделывали баки и ввозили по 80 л. Даже по 120 л, старые Volvo оформляли как микроавтобус, снимали сиденья и ставили второй бак. Потом продавали бензин или свои лодки заправляли, – цитирует жителя Финляндии autonews.ru.