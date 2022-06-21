Майк Тайсон и Джейк Пол планируют провести бой в конце 2022 года

Легендарный американский супертяжеловес Майк Тайсон высказался об известном блогере и боксере Джейке Поле (5-0, 4 КО). Тайсон отметил, что тот побеждает опытных соперников на ринге, и пожелал сам подраться с ним, сообщает Zakon.kz.

55-летний знаменитый боксер открыто выразил свое желание выйти на ринг с Джейком, который младше него на 30 лет, передает Vringe.

Это может быть очень интересно. Он достаточно умел, и я отдам ему должное, потому что он побеждает. Даже если он дерется с теми бойцами, которые, предположительно, недостаточно хороши, они все равно должны были бы его бить, но нет, не могут. Он хорошо идет и делает очень полезные для бокса вещи. Боксер Майк Тайсон

При этом Майк Тайсон хочет заполучить поединок с Полом именно в этом году.

У этого чувака 7 млн фолловеров, которые поддерживают его в каждом поединке. Чемпионы мира не могут похвастать ничем подобным. То, что он делает для бокса — невероятно. Никто не должен его хейтить. Если он помогает всем заработать, то почему люди на него злятся? Майк Тайсон

Услышав вызов железного Майка, Джейк Пол сразу же ответил, что он только за.

Фото: Instagram/jakepaul

Спасибо великому Майку Тайсону за уважение и возможность. В этом году мы это сделаем. Джейк Пол

Thank you to the great Mike Tyson for the respect and opportunity. This year we are making it happen. pic.twitter.com/dlGQUf2EP0 June 18, 2022

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