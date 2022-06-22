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Пленарное заседание Мажилиса – 22 июня 2022 года

мажилис заседание Фото: parlam.kz
В Мажилисе Парламента Республики Казахстан проходит пленарное заседание, сообщает Zakon.kz.

Депутаты рассмотрят вопрос о создании Общественной палаты при Мажилисе Парламента Республики Казахстан VII созыва.

Кроме того, будут рассмотрены изменения и дополнения, внесенные Сенатом Парламента Республики Казахстан в проект закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам электроэнергетики, энергосбережения и повышения энергоэффективности, недропользования, местного государственного управления и государственной границы».

Также подготовят заключения по проекту закона РК «О ратификации Соглашения о принципах и подходах осуществления государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов Евразийского экономического союза в целях гармонизации законодательства государств – членов Евразийского экономического союза в указанной сфере».

Будут рассмотрены проекты законов:

  • о геодезии, картографии и пространственных данных (первое чтение);

  • о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам геодезии, картографии и пространственных данных» (первое чтение).

Анастасия Московчук
Мажилис Парламента РК Казахстан
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