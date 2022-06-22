Пленарное заседание Мажилиса – 22 июня 2022 года

В Мажилисе Парламента Республики Казахстан проходит пленарное заседание, сообщает Zakon.kz.

Депутаты рассмотрят вопрос о создании Общественной палаты при Мажилисе Парламента Республики Казахстан VII созыва.

Кроме того, будут рассмотрены изменения и дополнения, внесенные Сенатом Парламента Республики Казахстан в проект закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам электроэнергетики, энергосбережения и повышения энергоэффективности, недропользования, местного государственного управления и государственной границы».

Также подготовят заключения по проекту закона РК «О ратификации Соглашения о принципах и подходах осуществления государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов Евразийского экономического союза в целях гармонизации законодательства государств – членов Евразийского экономического союза в указанной сфере».

Будут рассмотрены проекты законов: