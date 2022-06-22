В Минздраве придумали, как вовлечь казахстанцев в систему медстрахования

Три миллиона казахстанцев не имеют статуса застрахованности в системе ОСМС. Как результат, многие из них не имеют доступа к медицинской помощи. Об этом заявила министр здравоохранения Ажар Гиният, передает корреспондент Zakon.kz.

С 1 января 2020 года в стране реализуется система обязательного социального медицинского страхования. Начало внедрения ОСМС совпало, к сожалению, с пандемией коронавируса. За время пандемии система полностью не реализовалась, в то же время ОСМС позволила привлечь в отрасль дополнительные средства и увеличить финансирование на 80%. Финансирование выросло по всем направлениям медпомощи. В целом внедрение ОСМС позволило повысить доступность и расширение медуслуг для населения. Министр здравоохранения Ажар Гиният

Вместе с тем, по ее данным, наряду с определенными достижениями, есть и проблемы, требующие скорейшего разрешения.

Три миллиона человек остались незастрахованными, особенно сельское население. Мы сейчас посещаем регионы, общаемся, многие, не имея статуса застрахованности и не имея доступа к ГОБМП из-за того, что заболевание не является социально-значимой, не имеют доступа к медицинской помощи. Ажар Гиният

По охвату населения, добавила она, в ближайшее время планируется внедрение альтернативного механизма вовлечения незастрахованного населения путем уплаты взносов на 12 месяцев вперед.