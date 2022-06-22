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Президенту Токаеву рассказали о ходе подготовки борцов к летней Олимпиаде 2024 года

встреча в Акорде Фото: akorda.kz
Президент РК Касым-Жомарт Токаев принял президента Федерации греко-римской, вольной и женской борьбы Казахстана Даулета Турлыханова, передает Zakon.kz.
Даулет Турлыханов рассказал президенту о развитии массового и спорта высших достижений в стране, в том числе принимаемых мерах по реализации Государственной программы по развитию физической культуры и спорта, а также о ходе подготовки борцов к летним Олимпийским играм в 2024 году.Пресс-служба президента РК

Кроме того, отдельное внимание в ходе встречи было уделено вовлечению молодежи в занятия массовым спортом, расширению доступности спортивной инфраструктуры в регионах.

В этом контексте глава государства акцентировал внимание на необходимости усиления работы по развитию летних и зимних видов спорта в регионах.

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