Президенту Токаеву рассказали о ходе подготовки борцов к летней Олимпиаде 2024 года

Президент РК Касым-Жомарт Токаев принял президента Федерации греко-римской, вольной и женской борьбы Казахстана Даулета Турлыханова, передает Zakon.kz.

Даулет Турлыханов рассказал президенту о развитии массового и спорта высших достижений в стране, в том числе принимаемых мерах по реализации Государственной программы по развитию физической культуры и спорта, а также о ходе подготовки борцов к летним Олимпийским играм в 2024 году. Пресс-служба президента РК

Кроме того, отдельное внимание в ходе встречи было уделено вовлечению молодежи в занятия массовым спортом, расширению доступности спортивной инфраструктуры в регионах.