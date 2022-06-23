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В какие регионы Казахстана будут расселять кандасов и переселенцев

список регионов для расселения кандасов и переселенцев Фото: акимат Талдыкоргана
Министерство труда и социальной защиты подготовило дополнения в постановление правительства «Об определении регионов для расселения кандасов и переселенцев», сообщает Zakon.kz.

Так, в список регионов для расселения кандасов добавлена Абайская область.

Также в этот список входят:

  1. Акмолинская область.

  2. Атырауская область.

  3. Восточно-Казахстанская область.

  4. Западно-Казахстанская область.

  5. Костанайская область.

  6. Павлодарская область.

  7. Северо-Казахстанская область.

Список регионов для расселения переселенцев пополнили Абайская и Улытауская область.

В этом списке также:

  1. Восточно-Казахстанская область.

  2. Костанайская область.

  3. Павлодарская область.

  4. Северо-Казахстанская область.

  5. Карагандинская область.

  6. Акмолинская область.

Проект постановления размещен на сайте Открытые НПА до 7июля.

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Лариса Черненко
Область Абай Казахстан
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