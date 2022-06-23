В какие регионы Казахстана будут расселять кандасов и переселенцев

Министерство труда и социальной защиты подготовило дополнения в постановление правительства «Об определении регионов для расселения кандасов и переселенцев», сообщает Zakon.kz.

Так, в список регионов для расселения кандасов добавлена Абайская область.

Также в этот список входят:

Акмолинская область. Атырауская область. Восточно-Казахстанская область. Западно-Казахстанская область. Костанайская область. Павлодарская область. Северо-Казахстанская область.

Список регионов для расселения переселенцев пополнили Абайская и Улытауская область.

В этом списке также:

Восточно-Казахстанская область. Костанайская область. Павлодарская область. Северо-Казахстанская область. Карагандинская область. Акмолинская область.

Проект постановления размещен на сайте Открытые НПА до 7июля.