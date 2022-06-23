В какие регионы Казахстана будут расселять кандасов и переселенцев
Фото: акимат Талдыкоргана
Министерство труда и социальной защиты подготовило дополнения в постановление правительства «Об определении регионов для расселения кандасов и переселенцев», сообщает Zakon.kz.
Так, в список регионов для расселения кандасов добавлена Абайская область.
Также в этот список входят:
Акмолинская область.
Атырауская область.
Восточно-Казахстанская область.
Западно-Казахстанская область.
Костанайская область.
Павлодарская область.
Северо-Казахстанская область.
Список регионов для расселения переселенцев пополнили Абайская и Улытауская область.
В этом списке также:
Восточно-Казахстанская область.
Костанайская область.
Павлодарская область.
Северо-Казахстанская область.
Карагандинская область.
Акмолинская область.
Проект постановления размещен на сайте Открытые НПА до 7июля.
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