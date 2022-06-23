Токаеву рассказали о перспективах развития Жетысуской области

Касым-Жомарт Токаев принял акима Жетысуской области Бейбита Исабаева. Президенту было доложено о текущей социально-экономической ситуации и перспективах развития области, передает Zakon.kz.

Как сообщил Бейбит Исабаев, особое внимание будет уделено сельскохозяйственной отрасли и перерабатывающему сектору.

На официальном сайте президента отмечено, что наряду с этим планируется реализация 24 проектов в сфере обрабатывающей промышленности, добыче и переработке минерального сырья на общую сумму 730,3 млрд тенге с созданием 3440 рабочих мест.

По словам акима области, туристическая отрасль имеет большой потенциал для развития экономики региона.

На сегодняшний день ведется работа по расширению инфраструктуры побережья озера Алаколь, а также по строительству дороги к озеру Балхаш.

Президент указал на важность повышения благосостояния жителей области. В этой связи он обратил внимание на необходимость решения ряда актуальных проблем, таких как реконструкция ирригационных систем для увеличения орошаемых площадей, увеличение объема строительства доступного жилья, ремонт дорог, газификация населенных пунктов региона, развитие промышленности, малого и среднего бизнеса, решение проблемы дефицита педагогических и медицинских кадров в области.

По итогам встречи глава государства поручил Бейбиту Исабаеву принять эффективные меры по решению насущных проблем граждан и дальнейшему социально-экономическому развитию региона Жетысу.