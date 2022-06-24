Контрабандные сигареты на 20 млн тенге пытались реализовать в магазинах Кокшетау
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Досудебное расследование по факту незаконного предпринимательства начато Территориальным департаментом АФМ по Акмолинской области, передает Zakon.kz.
Как сообщили в Агентстве РК по финансовому мониторингу, в ходе осмотра авто марки «ГАЗель» обнаружены и изъяты 34 500 пачек табачных изделий без акцизных маркировок.
Табачные изделия были погружены на территории универсального рынка «Амир» в Нур-Султане и направлены в Кокшетау для реализации. В ходе обыска обнаружены сигареты аналогичной марки.Пресс-служба АФМ РК
Согласно заключению органов государственных доходов, стоимость сигарет в количестве 34 500 пачек составляет 20 355 000 тенге.
Иная информация в интересах следствия в порядке ст. 201 УПК РК не разглашается.
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