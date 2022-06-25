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Китай выразил протест США из-за полета военного самолета у Тайваня

Протест Китая из-за пролета у Тайваня Фото: Facebook/U.S. Air Force Recruiting
Китай выразил протест Соединенным Штатам из-за полета американского военного самолета P-8A Poseidon над Тайваньским проливом, сообщает Zakon.kz.

По словам официального представителя Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ши И, полет вредит миру и стабильности в регионе, передает РИА Новости.

Также он отметил, что силы Восточной зоны боевого командования НОАК находятся в постоянном состоянии высокой боевой готовности и решительно защищают государственный суверенитет и территориальную целостность страны.

Ранее Индо-Тихоокеанское командование США опубликовало заявление, в котором сообщалось, что 24 июня над Тайваньским проливом пролетел патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon. В нем говорилось, что этим Америка продемонстрировала «приверженность Соединенных Штатов свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону».

Пекин регулярно проводит учения и патрулирование в районе Тайваньского пролива на фоне обострения отношений с США, в том числе из-за тайваньского вопроса.

До этого ВС КНР проводили военные учения в акватории около острова Тайвань в качестве «серьезного предостережения» США.

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