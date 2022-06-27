Страны G7 планируют мобилизовать на строительство инфраструктуры в мире $600 млрд

Соединенные Штаты вместе с партнерами по Группе семи (G7) запускают новое партнерство, направленное на развитие глобальной инфраструктуры, передает Zakon.kz.

Как пишет ТАСС, проект должен стать альтернативой китайской экономической инициативе «Один пояс - один путь».

Отмечается, что партнерство будет направлено на развитие «качественной, устойчивой инфраструктуры», которая в том числе позволит «укрепить и диверсифицировать цепочки поставок». В распространенном отдельно меморандуме американского президента утверждается также, что цель плана - «предложить странам с низким и средним уровнем дохода всеобъемлющий, прозрачный, основанный на ценностях вариант финансирования развития инфраструктуры».

Сегодня президент Байден объявит, что США намерены мобилизовать $200 млрд в рамках партнерства по глобальной инфраструктуре в течение следующих пяти лет за счет грантов, федерального финансирования и привлечения инвестиций частного сектора. Вместе с партнерами по G7 мы нацелены на то, чтобы мобилизовать $600 млрд к 2027 году на инвестиции в глобальную инфраструктуру, - говорится в документе, опубликованном Белым домом.

Кроме того, Штаты совместно с партнерами по Группе семи планируют мобилизовать дополнительный капитал с привлечением других разделяющих их взгляды партнеров, многосторонних банков развития, финансовых институтов развития, суверенных инвестиционных фондов и других участников.