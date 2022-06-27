Цены на нефть начали расти после опасений инвесторов

Цены на нефть перешли к росту в понедельник днем. Инвесторы боятся, что предложения на этот вид сырья уменьшатся. Об этом свидетельствуют данные торгов, передает Zakon.kz.

По состоянию на 16:25 по времени Нур-Султана цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,31%, до 109,44 доллара за баррель. Августовских фьючерсов на WTI — на 0,15%, до 107,78 доллара, пишет 1prime.ru.

Утром нефть немного дешевела — на опасениях глобальной рецессии. Днем цены перешли к росту на ожиданиях уменьшения предложения на рынке. Страны G7 обсуждают возможное установление предельных цен на нефть из РФ.

Власти США ранее сообщили, что работают над введением ценовых лимитов при закупках российской нефти.