Ерлан Кошанов провел переговоры со Спикером Парламента Китая Ли Чжаньшу

Спикер Мажилиса Ерлан Кошанов провел сегодня, 28 июня по видеоконференцсвязи переговоры с Председателем постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей КНР Ли Чжаньшу, сообщает Zakon.kz.

Собеседники обменялись мнениями по вопросам развития двусторонних отношений, в том числе по линии законодательных органов двух стран.

Ли Чжаньшу поздравил Ерлана Кошанова с избранием на пост Председателя Мажилиса Парламента Казахстана, пригласив посетить Китай с официальным визитом.

Сегодня между нашими странами выстроены стратегические и доверительные отношения, надежным фундаментом которых стал регулярный диалог на высшем и высоком уровнях. И всё это стало возможным, благодаря дружбе и доверительным отношениям лидеров наших стран. Председатель Мажилиса Парламента РК Ерлан Кошанов

В свою очередь, китайский парламентарий заявил, что китайско-казахстанские отношения находятся на высоком уровне развития и служат достойным примером межгосударственных отношений.

По словам Председателя Мажилиса Ерлана Кошанова, несмотря на глобальные вызовы и сложную международную обстановку, Казахстан всегда был и остается надежным партнером Китая.

Спикер Мажилиса подчеркнул, что под руководством Председателя Китайской Народной Республики господина Си Цзиньпина, страна добилась больших результатов, став второй крупнейшей экономикой мира.

Ерлан Кошанов проинформировал Ли Чжаньшу о масштабных политических реформах Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, направленных на модернизацию политической системы и развитие страны.

Ли Чжаншу подчеркнул, что под руководством Президента Токаева сохраняется политическая стабильность, наблюдается экономическое процветание и значительно повышаются уровень жизни населения Казахстана и авторитет на международной арене.

Фото: пресс-служба Мажилиса РК

Стороны обсудили вопросы межпарламентского сотрудничества по линии ряда международных организаций, а также готовность к дальнейшему взаимодействию стран в рамках совместной реализации инициативы «Один пояс – один путь».

В данном ключе своевременными являются инициативы «Цифровой Шелковый путь» и «Зеленый Шелковый путь» для запуска крупных совместных проектов в области цифровизации, «зеленых технологий» и инноваций, уточнил Ерлан Кошанов.

Стороны обсудили вопросы совместного использования трансграничных рек и пришли к единому мнению о необходимости усиления совместной работы по сохранению их экосистем и ускорению подписания соответствующего соглашения. Говоря об этом, господин Ли Чжаншу выразил надежду, что «в дальнейшем на основе взаимопонимания наша общая трансграничная река Иртыш превратится в реку дружбы и сотрудничества».

Кроме того, спикеры парламентов двух стран обсудили вопросы развития торгово-экономического сотрудничества между Казахстаном и Китаем.