Работа будет акцентирована на закрепление положений конституционной реформы – Кошанов депутатам

Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов подвел итоги работы депутатского корпуса на заключительном пленарном заседании, передает корреспондент Zakon.kz.

Спикер Мажилиса отметил, что завершающаяся сессия проходила в ответственный и сложный период для всего казахстанского общества. Казахстан преодолел 30-летие Независимости и 25-летие Парламента. Состоялся республиканский референдум по конституционным изменениям.

Основные приоритеты деятельности Палаты вытекали из посланий президента страны и общенационального плана по их реализации. Масштабная президентская программа политической модернизации задала особый импульс работе всего депутатского корпуса, – сказал Ерлан Кошанов на пленарном заседании.

Всего на рассмотрении Палаты находилось 127 законопроектов, 75 из которых одобрены и направлены в Сенат.

Одобренные законопроекты в первую очередь были направлены на реализацию поручений главы государства. В их числе законы об омбудсмене, амнистии, по вопросам отмены смертной казни, выборов, республиканского референдума, политических партий, судебной системы и статуса судей, трехзвенной модели уголовно-процессуального законодательства, прохождения правоохранительной службы. Председатель Мажилиса Парламента РК

Особое внимание было акцентировано на вопросах социальной сферы, таких как социальная защита отдельных категорий граждан, обеспечение жилищем военнослужащих и сотрудников специальных госорганов, финансирование научной сферы.

Задачи экономического характера урегулированы в законах по вопросам развития биржевой торговли, конкуренции, промышленной политики, поправок в Налоговый кодекс, государственного управления, внедрения новой регуляторной политики, снижения уровня стрессовых активов.

Мы выстраиваем особый механизм парламентского контроля за деятельностью правительства, – подчеркнул спикер Мажилиса.

В течение сессии были переформатированы некоторые направления работы Мажилиса, проведена «перезагрузка» деятельности депутатского корпуса. Основной упор сделан на повышение открытости Палаты для общественности.

Структура Палаты пополнилась депутатской группой «Жаңа Қазақстан».

Уважаемые депутаты, сессия была динамичной. В период парламентских каникул нам предстоят выезды в регионы, встречи с населением. Они должны пройти в формате открытого диалога. В очередной сессии работа депутатского корпуса будет акцентирована на закрепление положений состоявшейся конституционной реформы. Мы должны ответственно подойти к законотворческому процессу на пути построения Нового Справедливого Казахстана, – заключил Ерлан Кошанов.