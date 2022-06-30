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Около девяти миллионов французов получат чеки на продукты

продукты Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
К такому решению пришли власти Франции. Пресс-секретарь правительства Оливия Грегуар заявила, что 6 июля в кабмине представят проект закона о защите покупательной способности граждан, предает Zakon.kz.

Утоняется, что документ будет предусматривать «введение специализированных чеков для получения местных продуктов высокого качества».

Мы хотим предоставить срочную помощь на питание в размере 100 евро на домохозяйство и дополнительно 50 евро на ребенка, – приводит gazeta.ru слова Грегуара.

Всего должно хватить на около 9 млн человек, население Франции составляет более 67 млн человек.

Ранее Национальный институт статистики сообщил, что инфляция во Франции весной стала максимальной с середины 80-х годов. Особенно подорожали рыба и овощи, на 12% и 9% соответственно.

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Елена Беляева
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