Около девяти миллионов французов получат чеки на продукты

К такому решению пришли власти Франции. Пресс-секретарь правительства Оливия Грегуар заявила, что 6 июля в кабмине представят проект закона о защите покупательной способности граждан, предает Zakon.kz.

Утоняется, что документ будет предусматривать «введение специализированных чеков для получения местных продуктов высокого качества».

Мы хотим предоставить срочную помощь на питание в размере 100 евро на домохозяйство и дополнительно 50 евро на ребенка, – приводит gazeta.ru слова Грегуара.

Всего должно хватить на около 9 млн человек, население Франции составляет более 67 млн человек.

Ранее Национальный институт статистики сообщил, что инфляция во Франции весной стала максимальной с середины 80-х годов. Особенно подорожали рыба и овощи, на 12% и 9% соответственно.