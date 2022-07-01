Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Фиктивные счета-фактуры на 6,5 млрд тенге: вынесен приговор в Павлодарской области

Павлодарская область, фиктивные счета-фактуры, приговор Фото: Zakon.kz
Факты незаконной выписки счетов-фактур пресечены сотрудниками Департамента Агентства РК по финансовому мониторингу по Павлодарской области, передает Zakon.kz.
Следствием установлено, что граждане Легин В.Р. и Рыжаков С.А. создали 13 компаний, которые оформили на подставных лиц. Затем в целях материального обогащения в период с 2019 по 2021 год выписывали от имени данных компаний фиктивные счета-фактуры в адрес ряда юридических лиц на общую сумму 6,5 млрд тенге.Пресс-служба АФМ РК

По данным агентства, в результате преступных действий Легина и Рыжакова государству причинен ущерб на сумму более 2 млрд тенге в виде неуплаченных налогов.

Суд признал обоих виновными и приговорил Легина Вильгельма Робертовича и Рыжакова Сергея Александровича к двум годам девяти месяцам лишения свободы каждого с конфискацией у Легина денежных средств в сумме более 13 млн тенге.Пресс-служба АФМ РК

Читайте также

Судья Верховного суда по идентичному основанию вынес два противоречащих друг другу акта

Певца R. Kelly приговорили к 30 годам тюрьмы за секс-торговлю

Почему судья Дана Токмурзина сменила успешную карьеру в бизнесе на судейскую мантию

Динара Халдарова
АФМ РК Павлодар Павлодарская область
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Шнар Муктарова объявлена в розыск, Экс-учредитель ТОО «Оператор РОП»
12 млн тенге обещают за информацию о местонахождении экс-учредителя ТОО «Оператор РОП»
самые населенные людьми страны
Топ-10 стран мира по численности населения
назвать счастливым именем девочку
Топ-10 счастливых женских имен
астрология советы
Ошибки и борьба за счастье: что ждет знаки зодиака 30 июня
имя для мальчика
Топ-10 счастливых мужских имен
погода в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте
Какой будет погода в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте в ближайшие трое суток
опасные пауки в Алматы
Укус паука: возможно ли нашествие каракуртов в Алматы
Тамара Дуйсенова прокомментировала вопрос о снижении пенсионного возраста в Казахстане
Дуйсенова о снижении пенсионного возраста: Идет процесс
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления