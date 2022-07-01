Фиктивные счета-фактуры на 6,5 млрд тенге: вынесен приговор в Павлодарской области
Фото: Zakon.kz
Факты незаконной выписки счетов-фактур пресечены сотрудниками Департамента Агентства РК по финансовому мониторингу по Павлодарской области, передает Zakon.kz.
Следствием установлено, что граждане Легин В.Р. и Рыжаков С.А. создали 13 компаний, которые оформили на подставных лиц. Затем в целях материального обогащения в период с 2019 по 2021 год выписывали от имени данных компаний фиктивные счета-фактуры в адрес ряда юридических лиц на общую сумму 6,5 млрд тенге.Пресс-служба АФМ РК
По данным агентства, в результате преступных действий Легина и Рыжакова государству причинен ущерб на сумму более 2 млрд тенге в виде неуплаченных налогов.
Суд признал обоих виновными и приговорил Легина Вильгельма Робертовича и Рыжакова Сергея Александровича к двум годам девяти месяцам лишения свободы каждого с конфискацией у Легина денежных средств в сумме более 13 млн тенге.Пресс-служба АФМ РК
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