Фиктивные счета-фактуры на 6,5 млрд тенге: вынесен приговор в Павлодарской области

Факты незаконной выписки счетов-фактур пресечены сотрудниками Департамента Агентства РК по финансовому мониторингу по Павлодарской области, передает Zakon.kz.

Следствием установлено, что граждане Легин В.Р. и Рыжаков С.А. создали 13 компаний, которые оформили на подставных лиц. Затем в целях материального обогащения в период с 2019 по 2021 год выписывали от имени данных компаний фиктивные счета-фактуры в адрес ряда юридических лиц на общую сумму 6,5 млрд тенге. Пресс-служба АФМ РК

По данным агентства, в результате преступных действий Легина и Рыжакова государству причинен ущерб на сумму более 2 млрд тенге в виде неуплаченных налогов.