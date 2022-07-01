В Шымкенте пропадают дети – тревожную рассылку прокомментировали в полиции

Страшные сообщения распространяют казахстанцы в социальных сетях. На этот раз в рассылке по WhatsApp идет речь о пропаже детей в Шымкенте, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено на сайте Stopfake.kz, автор голосового сообщения утверждает, что в городе зарегистрировано уже несколько случаев пропажи школьников. А одну из школьниц якобы нашли на границе с Китаем, куда ее заманили через telegram-чаты.

В пресс-службе полиции города дали комментарий по этой информации.

В WhatsApp распространяется аудиозапись о том, что в Шымкенте якобы пропадают дети. По данному факту Департамент полиции официально сообщает, что на сегодняшний день на территории города подобных фактов пропажи детей не зарегистрировано. Распространяемая информация не соответствует действительности. Пресс-служба ДП Шымкента

Также в ведомстве обратились к населению с просьбой не верить недостоверной информации в социальных сетях и доверять только официальным источникам.