Бухгалтер вымогал деньги у сотрудников госпредприятия в Костанайской области

Департаментом АФМ по Костанайской области по уголовному делу, связанному с хищением бюджетных денег, была привлечена частная аудиторская компания, которая в качестве ассистента аудитора привлекла профессионального бухгалтера, передает Zakon.kz.

В ходе проверки наемный специалист, убеждая материально-ответственных лиц ГКП, в отношении которого было возбуждено дело, в том, что он формирует заключение и вправе включать либо не включать в него нарушения, обманным путем заполучил от сотрудников госпредприятия денежные средства в общей сумме 3 млн 80 тыс. тенге, – говорится в сообщении.

Фактически, как отметили в АФМ, частный бухгалтер «такими полномочиями не обладал, так как не являлся аудитором и в его обязанности это не входило».

Бухгалтер задержан с поличным при очередном получении денежных средств в сумме 500 тыс. тенге. Пресс-служба АФМ РК

В ведомстве также сообщили, что дело передано в суд.