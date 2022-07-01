Учащиеся начальных классов в Шымкенте будут обеспечены бесплатным питанием
Фото: Zakon.kz
Аким Шымкента Мурат Айтенов на брифинге в СЦК рассказал, что делается в городе для обеспечения доступа к медицине и образованию, передает корреспондент Zakon.kz.
Представители СМИ поинтересовались, когда завершится строительство поликлиники в жилом массиве Кызылжар в Шымкенте.
Строительство данной поликлиники в связи с судебными вопросами сейчас приостановлено. В Кызылжаре было определено место под четырехэтажную, большую, современную поликлинику, где люди могли бы пройти высокоточную диагностику, в том числе МРТ, КТ, а также сдать анализы. Но там жители разделились: какая-то часть говорит, нам не нужна поликлиника, другая часть говорит, что нужна. В этой связи в суд подали. Сейчас идет судебный процесс. Если суд определит, что строить не нужно, будем тогда другое место искать. Но задача обеспечить население доступной поликлиникой стоит – там проживает 60 тысяч человек, очень густонаселенный район. Аким Шымкента Мурат Айтенов
В целом, по его словам, в сфере здравоохранения уделяется большое внимание повышению качества услуг.
За последние два года уровень оснащения материально-технической базы медицинских учреждений увеличился с 71% до 78%. В городе за счет частных инвесторов планируется открыть семь медицинских центров и центр лучевой терапии ПЭТ/КТ. На подведение инженерной инфраструктуры для строительства клиники на 1000 коек выделено 1,1 млрд тенге.Аким Шымкента
Рассказал он и том, как решается проблема дефицита ученических мест.
В целях решения дефицита мест в системе образования глава государства поручил до 2025 года построить в стране 1000 школ. В соответствии с поручением в Шымкенте предусмотрено строительство 101 школы. Если в 2021 году введено в эксплуатацию 25 школ, то в 2022 году ведется строительство 34 школ, будет введено в эксплуатацию 24 школы на 11 703 места. В результате количество трехсменных школ сократится с 9 до пяти, приспособленных – с чеырех до трех. В 2023 году в городе будет полностью решен вопрос трехсменных школ. С этого года все учащиеся начальных классов – это более 103 тысяч – впервые за много лет обеспечены бесплатным горячим питанием. Кроме того, в городе ведется строительство современного Дворца школьников на 500 мест.Мурат Айтенов
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