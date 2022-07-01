Учащиеся начальных классов в Шымкенте будут обеспечены бесплатным питанием

Фото: Zakon.kz

Аким Шымкента Мурат Айтенов на брифинге в СЦК рассказал, что делается в городе для обеспечения доступа к медицине и образованию, передает корреспондент Zakon.kz.

Представители СМИ поинтересовались, когда завершится строительство поликлиники в жилом массиве Кызылжар в Шымкенте. Строительство данной поликлиники в связи с судебными вопросами сейчас приостановлено. В Кызылжаре было определено место под четырехэтажную, большую, современную поликлинику, где люди могли бы пройти высокоточную диагностику, в том числе МРТ, КТ, а также сдать анализы. Но там жители разделились: какая-то часть говорит, нам не нужна поликлиника, другая часть говорит, что нужна. В этой связи в суд подали. Сейчас идет судебный процесс. Если суд определит, что строить не нужно, будем тогда другое место искать. Но задача обеспечить население доступной поликлиникой стоит – там проживает 60 тысяч человек, очень густонаселенный район. Аким Шымкента Мурат Айтенов В целом, по его словам, в сфере здравоохранения уделяется большое внимание повышению качества услуг. За последние два года уровень оснащения материально-технической базы медицинских учреждений увеличился с 71% до 78%. В городе за счет частных инвесторов планируется открыть семь медицинских центров и центр лучевой терапии ПЭТ/КТ. На подведение инженерной инфраструктуры для строительства клиники на 1000 коек выделено 1,1 млрд тенге. Аким Шымкента Рассказал он и том, как решается проблема дефицита ученических мест. В целях решения дефицита мест в системе образования глава государства поручил до 2025 года построить в стране 1000 школ. В соответствии с поручением в Шымкенте предусмотрено строительство 101 школы. Если в 2021 году введено в эксплуатацию 25 школ, то в 2022 году ведется строительство 34 школ, будет введено в эксплуатацию 24 школы на 11 703 места. В результате количество трехсменных школ сократится с 9 до пяти, приспособленных – с чеырех до трех. В 2023 году в городе будет полностью решен вопрос трехсменных школ. С этого года все учащиеся начальных классов – это более 103 тысяч – впервые за много лет обеспечены бесплатным горячим питанием. Кроме того, в городе ведется строительство современного Дворца школьников на 500 мест. Мурат Айтенов Читайте также Что делается для стабилизации цен на продукты, рассказал аким Шымкента Всего 1676 заявок из 11 тысяч одобрено по программе «Алматы жастары»

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