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Исследовательские лаборатории США завершают работу над микроволновой ракетой

США Фото: pixabay
Боеприпас HiJENKS (High-Powered Joint Electromagnetic Non-Kinetic Strike Weapon) планируют испытать на авиабазе Чайна-Лейк летом, передает Zakon.kz.

Как сообщает Defense News, исследование проводилось лабораториями ВМС и ВВС в течение пяти лет.

Мы начнем рассматривать другие приложения для конкретных служб после того, как проведем этот тест, демонстрирующий технологию, – рассказал начальник отдела мощных электромагнетиков AFRL Джеффри Хеггемейер.

Новая ракета использует микроволновый излучатель для выведения из строя электронных систем противника. Отмечается, что в HiJENKS применили технологии, которые позволили уменьшить боеприпас. Это увеличит количество платформ, которые смогут нести ракету.

В мае стало известно, что Объединенное управление Пентагона по борьбе с малыми беспилотниками (JCO) провело демонстрацию микроволнового оружия. Перспективные системы могут уничтожать дроны сфокусированными электромагнитными импульсами.

В марте Исследовательская лаборатория ВВС США заключила контракт с компанией Leidos на разработку прототипа комплекса Mjölnir. В основе разработки лежит технология микроволновой пушки Tactical High-Power Operational Responser (THOR).

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